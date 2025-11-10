Сълзи в Лондон. Кейт потъна в скръб

Скръб и достойнство се изписаха върху лицето на принцеса Кейт Мидълтън, която бе забелязана с насълзени очи на балкона на Кенотафа в Лондон. Облечена в изцяло черен тоалет, бъдещата кралица стоеше мълчалива и сериозна, докато крал Чарлз III поведе нацията в двуминутно мълчание в чест на всички, загинали във войните.

В облеклото си изцяло в черно, Кейт почете смелите, загинали в битка за страната си, като прикрепи единствен червен мак към черното си палто „Evie“ на Catherine Walker London.

Тя също отдаде трогателна почит на принцеса Даяна, като носеше нейните обеци „Collingwood“, наследени от покойната ѝ свекърва. Това бижу, изработено от семейния бижутер на Спенсър, е подарък за Даяна по повод сватбата ѝ с Чарлз през 1981 г. и тя често ги е носела на официални събития и банкети. Кейт ги носи и на миналогодишния Фестивал на възпоменанието, в чест на майката на принц Уилям.

Днес тя почете и своя дядо, Питър Мидълтън, като прикрепи златна брошка с крила на RAF до мака си. Питър, който почина през 2010 г. на 90-годишна възраст, е служил като пилот-изтребител по време на Втората световна война и имал връзка с кралското семейство, след като през октомври 1966 г. пилотирал самолет от Южна Америка до Лондон с принц Филип на борда.

Кейт изглеждаше сериозна и със сълзи в очите, докато отдаваше почит на всички войници, дали живота си за страната. Тя бе облечена с елегантно черно сако с висока яка и черен дантелен шал, който комбинира с черна шапка от Lock Hatters на стойност 1 295 паунда.

Тя пристигна на Кенотафа с кола, придружена от съпруга си, принц Уилям, и помаха на множеството, събрало се да ги поздрави. След тях пристигнаха принц Едуард и Софи, херцогинята на Единбург.

Крал Чарлз носеше униформа на фелдмаршал с церемониално палто и положи венец пред Кенотафа, след което отдаде чест. Принц Уилям, облечен в униформа на Кралските военновъздушни сили, също положи венец и салютира.

Софи, херцогинята на Единбург, също изглеждаше развълнувана, наблюдавайки церемонията от левия балкон заедно с херцога на Кент, който отдаде чест при началото на службата. Херцозите на Глостър наблюдаваха събитието от десния балкон.

Бивши и настоящи министър-председатели, сред които Дейвид Камерън, Тони Блеър и Гордън Браун, също отдадоха почит, редом до лидерите на партиите Киър Стармър и Кеми Баденох.

Навсякъде в страната се проведоха служби в памет на падналите, като тази година Денят на примирието отбелязва 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Около 10 000 ветерани от въоръжените сили участваха в шествието на Британския кралски легион по Уайтхол, заедно с около 20 ветерани от Втората световна война. След като членовете на кралското семейство и политиците положиха венците си, ветераните започнаха своето тържествено преминаване пред Кенотафа.

Преди двуминутното мълчание военни оркестри изпълниха патриотични мелодии, сред които „Rule Britannia“, докато тълпите наблюдаваха церемонията.

В навечерието на службата Кейт присъства на Фестивала на възпоменанието в събота вечер заедно със сина си, принц Джордж. За това събитие принцесата на Уелс носеше елегантна черна рокля с широка бяла яка от Alessandra Rich и обеци, принадлежали на покойната кралица Елизабет II.

Роклята ѝ беше украсена с брошка HMS Glasgow и ръчно изработен мак от коприна, стъкло и естествени материали, дело на Изи Ейджър от Lock & Co., наскоро завършила Кралското училище по бродерия.

Принц Джордж изглеждаше сериозен, докато влизаше в историческата зала Royal Albert Hall в Кенсингтън, придружен от майка си. Той бе облечен в черен костюм с мак и вратовръзка на райета.

Крал Чарлз също изглеждаше видимо развълнуван по време на емоционалното изпълнение на химна „God Save the King“. Монархът, който миналата година бе обявен за патрон на Британския кралски легион, бе приветстван с възгласи „ура“ от въоръжените сили.

За принц Джордж това бе запомняща се вечер, тъй като той направи своя дебют на Фестивала на възпоменанието, ефективно представлявайки баща си, принц Уилям, който се завръщаше от наградите Earthshot Prize и срещата COP30 в Бразилия, отбелязва "Вести".

Сред присъстващите бяха също Род Стюарт, Сам Райдър и Киала Сетъл, а музиката бе изпълнена от Централния оркестър на RAF, RAF Squadronaires и оркестъра на Кралските морски пехотинци.

