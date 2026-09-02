Стоян Колев се появи при Карбовски. Каза кога се завръща

Издирваният от МВР тиктокър Стоян Колев се появи в онлайн рубриката на журналиста Мартин Карбовски.

Двамата обсъждат редица теми - държавата, властите, правосъдието, образованието, Евровизия. Пред журналиста влогърът казва дали ще се предаде и как си е махнал гривната за проследяване.

Стоян Колев твърди, че при него е изключително горещо, защото е в Богота. Карбовски го пита на коя държава Богота е столица, на което Колев отговаря - на Колумбия. Влогърът обаче явно не е наясно, че през последните дни температурите в Богота не надвишават 20 градуса и дори е дъждовно.

В интервюто си тиктокърът обеща на 14 септември да присъства на първото заседание заедно с адвоката си. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.