25-има в люта битка за ВВС. Това са имената им

Общо 25 кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота номинираха прокурорите, съобщиха от пресцентъра на Съвета. Предложенията за издигане на техните кандидатури са публикувани на интернет сайта на ВСС.



Сред предложените са петима прокурори от Върховна касационна прокуратура – Маринела Тотева, Красимира Филипова, Атанас Гебрев, Иванка Которова и Сийка Милева.





От апелативно ниво са Даниела Попова, административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Пламен Евгениев и Ивайло Ангелов – прокурори в Апелативна прокуратура – София, Тодор Деянов, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, Добринка Калчева, прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, Милена Гамозова, прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, Йовита Григорова, заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас и Димитър Лещаков, прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново.



Останалите кандидати са Десислава Петрова, заместник на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе, Христо Анчев, административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, Атанас Илиев, заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, Марина Ненкова и Иван Тасков, прокурори в Софийската градска прокуратура, Благовест Вангелов и Дарин Христов, прокурори в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов, прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Ивайло Илиев, прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков, прокурор в Софийската районна прокуратура.



