Без партийни списъци на тъмно! ПБ иска открит избор за новия ВСС
Димитър Петров настоя гражданското общество да има достатъчно време да прецени кандидатите
Следете всички новини, анализи и коментари за Кандидатури. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Димитър Петров настоя гражданското общество да има достатъчно време да прецени кандидатите
Парламентът трябва да избере шестима членове за Съдийската и петима за Прокурорската колегия с мнозинство от две трети
Според него избирателите на партията няма да приемат лесно подкрепа за двойката, около която се събират ПП и ДБ
Калин Каменов е сред обсъжданите имена, а в партията предстои решаващ избор за кандидатурата
Единият е магистрат в Софийския градски съд, другият има над 22 години стаж и е съдия във Военно-апелативния съд
Биографиите им са публикувани в сайта
Инициативният комитет оставя президента над партийното номиниране и разширява кръга на възможните й поддръжници
На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата 2023 – 2027 г.
Правосъдният министър Николай Найденов подчерта, че страната трябва навреме да излъчи най-подготвените кандидати
Министерството на културата на Република България публикува днес, 19.12.2025 г., официалната покана към българските градове за подаване на кандидатури...
Георги Чолаков, чийто мандат изтече през ноември, остава на поста като изпълняващ функциите
В момента начело на съда е досегашният председател на ВАС Георги Чолаков
При първия опит процедурата се провали, защото за четири поредни седмици не бе издигната нито една кандидатура
В 51-ия парламент ще се работи за ново мнозинство, което да ремонтира поправките в Конституцията
В момента тече окончателно обсъждане на кандидатурите на ПП за евровота
Хората, които в момента ни управляват, трябва да бъдат вкарани по затворите, смята лидерът на Възраждане
Димитър Николов ще се бори за кметското място в Бургас за пети мандат
Над 8500 са подадените кандидатури за прием в първи клас досега
Кандидатурите ще бъдат приемани онлайн дори и без подпис на научен ръководител или печат от съответната научна институция
Надявам се да се появят кандидати за длъжността главен прокурор, които да са професионалисти, каза той