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Министерството на културата публикува поканата за кандидатстване за „Европейска столица на културата“ 2032 г.

Министерството на културата публикува поканата за кандидатстване за „Европейска столица на културата“ 2032 г.

Министерството на културата на Република България публикува днес, 19.12.2025 г., официалната покана към българските градове за подаване на кандидатури...

19 декември | 18:07
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