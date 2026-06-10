Трима се борят за ректор на Софийския университет

Три са кандидатурите за ректор на Софийския университет, съобщиха от учебното заведение. Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, в 17.00 часа на 8 юни 2026 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Постъпили са кандидатурите на:

• проф. дфзн Георги Райновски, Физически факултет, издигната от Факултетния съвет на Физическия факултет;

• проф. д-р Елиза Стефанова, Факултет по математика и информатика, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика;

• проф. д-р Мадлен Данова, Факултет по класически и нови филологии, предложена от 74 членове на академичната общност;

• проф. дпн Милен Замфиров, Факултет по науки за образованието и изкуствата, издигната от Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Всички кандидатури са разгледани от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол в Университета на заседание, проведено на 9 юни 2026 г.

Комисията констатира, че следните три кандидатури отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 2 и 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет:

• проф. дфзн Георги Райновски;

• проф. д-р Елиза Стефанова;

• проф. дпн Милен Замфиров.

Съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност се определя с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на Университета. Жребият беше изтеглен на 10 юни 2026 г. и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност ще се проведат от 17.30 часа в Аулата в Ректората на Университета на следните дати:

• 16 юни 2026 г. – проф. дпн Милен Замфиров

• 17 юни 2026 г. – проф. д-р Елиза Стефанова

• 22 юни 2026 г. – проф. дфзн Георги Райновски

На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата 2023 – 2027 г.

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