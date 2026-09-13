Революция в Алма матер. Първа жена ректор
Елиза Стефанова ще продължи политиките на Георги Вълчев и ще води университета до ноември 2027 година
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Елиза Стефанова ще продължи политиките на Георги Вълчев и ще води университета до ноември 2027 година
Елиза Стефанова ще довърши мандата на Георги Вълчев до ноември 2027 г.
На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата 2023 – 2027 г.
Болестта на майка му очертава пътя към онкохирургията
Моделът на финансирането на висшите учебни заведения у нас в значителна степен е изчерпан
Очакванията са още през новата 2026/2027 академична година в града ни да се обучават студенти по две специалности
Той ще изпълнява всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище
Те обаче се научиха да го използват по време на изпити, каза проф. Димитър Димитров
Работната група посети и базата, в която ще се осъществява изнесеното обучение в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“
Форумът събра европейските иновационни дигитални хъбове от България
Участници бяха 38 компании и 12 научни института, демонстриращи свои разработки в девет категории на Конкурса за иновации
Той беше и лектор по български език и култура в Университета "Лоранд Йотвьош“
Стана епископ
По негови думи вариантът за човешка грешка би могъл да бъде изключен
Епископ Пахомий стана викарий на Софийския митрополит и български патриарх Даниил
Високата академична титла е за големия му принос в областта на ветеринарната медицина
Според него зависи от самия университет да поддържа връзка с бизнеса и да предлага адекватни специалисти
Към момента няма помещения, които да не се ползват, но има такива, които са с тежки поражения от течове
Според него таксите не са най-голямата финансова тежест на студентите
Качеството и стандартът на обучение при нас са съпоставими с тези, които се предлагат в престижни чуждестранни университети