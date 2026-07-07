Софийският университет избра първата жена ректор

Проф. д-р Елиза Стефанова оглавява Софийския университет "Св. Климент Охридски" и става първата жена ректор в историята на най-старото висше училище у нас. Тя получи подкрепа на днешното Общо събрание на университета, което избра наследник на проф. д-р Георги Вълчев след влизането му в Министерството на образованието и науката. Стефанова ще довърши мандата му до ноември 2027 г. Изборът дойде на балотаж, на който другият кандидат беше проф. д-р Георги Райновски.

Резултата съобщи доц. д-р Николета Кузманова, председател на Централната избирателна комисия в Софийския университет. Тя отбеляза и историческия характер на решението - за първи път жена застава начело на Алма матер.

Изборът идва след промяната в ръководството на университета, предизвикана от преминаването на проф. Георги Вълчев на поста министър на образованието и науката. До процедурата се стигна, защото трябваше да бъде избран ректор, който да довърши настоящия мандат до ноември 2027 г.

Преди финалния вот в процедурата участваха няколко кандидатури, а до изборната надпревара бяха допуснати трима кандидати. Балотажът противопостави проф. Стефанова и проф. Райновски, а Общото събрание даде мандата на Стефанова.

С избора й Софийският университет отваря нова страница в управлението си. Пред проф. Елиза Стефанова стои задачата да поеме институцията в средата на мандат, да гарантира приемственост след управлението на проф. Вълчев и да води Алма матер в период, в който висшето образование е под натиск за качество, модернизация и по-силна връзка с обществото.

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