Пробив! Три наши университета в световна класация

Три български университета попадат в класацията Sustainability Impact Rankings 2026 г. на Times Higher Education, която оценява напредъка на висшите учени заведения по отношение на 17-те глобални цели на ООН за устойчиво развитие.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-високо класираното българско учебно заведение, като попада в групата от 401 до 600 място, предаде Дарик Бизнес Ревю.

Алма Матер е класиран в 12 от 17-те цели

които включват:

равенство между половете,

подводен живот - опазване на водните ресурси,

партньорство за устойчиво развитие,

достъпна и чиста енергия,

климатични промени,

живот на земята - опазване на биоразнообразието,

устойчиви градове и общности,

достоен труд и икономически растеж,

индустрия,

иновации и инфраструктура,

правосъдие и институции,

качествено образование,

здравословен живот,

стимулиране на благосъстоянието.

Другите две български висши учебни заведения, които попадат в тазгодишната класация, са Техническият университет - София и Тракийският университет, които са в групата от 1001 до 1500 място.

Университетите от богати страни продължават да доминират

Университетите от богати страни продължават да доминират в рейтингите за въздействие върху устойчивостта на Times Higher Education, но анализите показват, че разликата леко намалява.

Първото място в тазгодишното осмо издание на класация е за Манчестърския университет, който измества от първото място Западния университет на Сидни, който оглавяваше подреждането в четири поредни години.

Манчестърският университет заемаше второто място през миналата година, като оглавява класацията за втори път, след като за последно бе начело през 2021 г. Междувременно Западният университет на Сидни пада до трета позиция, след университета Грифит в Куинсланд.

Групата след тях включва две канадски институции - Queen’s University и Университета на Албърта, съответно на четвърто и 10-то място; два малайзийски представителя, Universiti Sains Malaysia и Universiti Kebangsaan Malaysia, на пето и 7-мо място; и още три азитски висши учебни заведения: южнокорейският Hanyang University на шесто място, японският Hokkaido University, който се класира на седмо място, и National Taiwan University (NTU) на 10-то място. Френският Institut Agro, на девето място, е единственият представител от континентална Европа.

В Топ 10 само малайзийските учебни заведения са от страна, която е определена от Световната банка като държава с „горни средни доходи“.

Това обаче е подобрение спрямо миналата година, когато в Топ 10 имаше само един такъв университет. По-надолу в класацията имаше други забележителни признаци на напредък от университети извън най-богатите страни.

Страните с високи доходи заемат 34 от първите 50 места, но това е по-малко, в сравнение с миналата година, когато са били 39. Четири институции с по-ниски средни доходи попаднаха в топ 50 – двойно повече от предходната година.

Средните оценки между университетите от най-богатите и най-бедните страни също леко са се свили. Средният резултат за страните с високи доходи е 72.4 – с два пункта по-малко спрямо предходната година.

Междувременно, 16-те страни с ниски доходи, за които има данни и за двете години, са увеличили средния си резултат от 45.5 на 49.5.

Като цяло, Обединеното кралство може да се похвали с 16 позиции в топ 100 и 33 в топ 200 – повече от всяка друга държава.

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