Пробив! Три наши университета в световна класация
Алма Матер е най-високо класираното българско учебно заведение
Следете всички новини, анализи и коментари за Тракийски Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Алма Матер е най-високо класираното българско учебно заведение
За пета поредна година събитието на Тракийски университет- Стара Загора дава възможност за директен контакт с академичната общност
Мащабният проект е за 16 милиона евро
Събитието е покана за среща с изкуството, природата и пролетното настроение
От Община Стара Загора на празничното събитие присъстваха заместник-кметовете Надежда Чакърова, Павлина Делчева и Радостин Танев
Целта е обезопасяване на кръстовището и урегулиране на движението на превозни средства в него, посочи строителният зам.-кмет на общината арх. Мартин П...
Студентите работиха в международни екипи, дискутираха идеи на три езика
Той създава лидери, каза издателят и главен редактор на "Стандарт"
Незабравим спектакъл ще оживее вечерта на 16 май на сцена „Форум“
Тя ще се състои на 16 май
Събитието събира ученици, студенти, преподаватели и граждани в дух на наука, иновации и вдъхновение
Целта на споразумението е свързана с подготовката на висококвалифицирани кадри в сферата на информационните технологии и киберсигурността
От днес зооградината преминава на лятно работно време – от 08:30 до 19:00 ч.
Научният форум е част от дългата традиция на престижните Балкански международни образователни и научни конгреси
Благодарствена и почетна грамота беше връчена и на ректора, проф. д-р Добри Ярков
Той проведе среща със студенти от гръцката общност, които изучават Медицина и Ветеринарна медицина
Форумът събра европейските иновационни дигитални хъбове от България
Ректорът на Тракийски университет проф. Добри Ярков акцентира върху важността на партньорството между държавата, бизнеса и образованието
Ректорът проф. Добри Ярков обедини наука, бизнес, община и студенти в подкрепа на новата инициатива
Възпитаниците на Тракийския университет показаха завидни знания и умения