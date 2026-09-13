Всичко за Тракийски Университет

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Зам.-кметът Надежда Чакърова: „Фестивалът на знанието“ е доказана инициатива през годините и дава добавена стойност

Зам.-кметът Надежда Чакърова: „Фестивалът на знанието“ е доказана инициатива през годините и дава добавена стойност

За пета поредна година събитието на Тракийски университет- Стара Загора дава възможност за директен контакт с академичната общност

28 април | 15:33
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