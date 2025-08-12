Стартира изграждането на кръгово кръстовище край Тракийския университет

Започна изграждането на кръгово кръстовище при отбивката към Тракийския университет при входа на Стара Загора от запад. Това информира днес зам.-кметът на Община Стара Загора арх. Мартин Паскалев, чийто ресор е „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“.

Предвижданият резултат е обвързан с обезопасяване на кръстовището и урегулиране на движението на превозни средства в него. Средствата за изграждането са от общинския бюджет. В Община Стара Загора са постъпвали сигнали, подадени от КАТ и „Пътна полиция“, че това е участък с предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Строително-монтажните дейности днес започнаха с фрезоване на асфалта, след което ще бъде положен нов асфалт. Предвижда се полагането на нова хоризонтална маркировка и на ограничителни вертикални елементи, както и поставяне на пътни знаци за регулиране на движението в кръговото кръстовище, изтъкна още зам.-кметът арх. Мартин Паскалев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com