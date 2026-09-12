Стартира изграждането на кръгово кръстовище край Тракийския университет
Целта е обезопасяване на кръстовището и урегулиране на движението на превозни средства в него, посочи строителният зам.-кмет на общината арх. Мартин П...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кръгово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Целта е обезопасяване на кръстовището и урегулиране на движението на превозни средства в него, посочи строителният зам.-кмет на общината арх. Мартин П...
Той чecтo е наричан "мeдyзaтa" зapaди пpoмeнящитe ce цвeтни cвeтлини
Община Благоевград предприе спешни мерки за разрешаване на проблема с трафика в града. Причината е в стартиралите строително-монтажни дейности по прео...
Община Банско открива процедура за възлагане на обществена поръчка за ново кръгово кръстовище. Канят се всички заинтересовани лица да подадат оферти з...
Община Банско открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Канят се всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие за избор на изпъл...
Катастрофа между ТИР и лек автомобил е станала в района на кръговото кръстовище за квартал „Надежда". Заради инцидента се е образувала колона от автом...
Благоевград. Рано сутринта на 28 юли стартира строителството на новото кръгово кръстовище в Благоевград между булевардите „Васил Левски" и „Св. Димитъ...
Благоевград. Две фирми подадоха документи в общинска администрация в Благоевград по обявена обществена поръчка с предмет „Изграждане на кръгово кръсто...
Компанията си хареса бирхалето "Амстердамъ" за сбирките
София. Пътният възел "Сливница" на изхода на София към Калотина, който ще бъде изграден на три нива, ще отпуши трафика от и към столицата. Съоръжениет...
Общината вдига кръстовище на 2 нива, махат светофарите