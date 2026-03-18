Зоопарк Стара Загора и Художествена галерия - Стара Загора канят на творческо събитие за пролетта

Художествената галерия Стара Загора и Зоопарк Стара Загора организират творческо събитие, посветено на пролетта и цветята в изкуството.

Събитието ще се проведе на 21 март 2026 г. (събота) , от 11.00 до 14.00 ч в пространството на зоопарка, което ще бъде превърнато в място за художествени срещи, творчески занимания и вдъхновение от пробуждащата се природа.



Програмата включва художествени занимания, насочени към развитие на наблюдателността, въображението и свободното художествено изразяване на участниците.

Специално участие в инициативата ще вземат студенти от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ към Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, които ще споделят своята енергия и идеи с младите участници.



Събитието е покана за среща с изкуството, природата и пролетното настроение.

В същия ден, от 11.00 часа, посетителите на Зоопарк Стара Загора ще могат да се насладят и на самостоятелна изложба на децата от Школата по фотография към Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, с ръководител Йоана Пеева.

