Зам.-кметът Надежда Чакърова: „Фестивалът на знанието“ е доказана инициатива през годините и дава добавена стойност

Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова бе официален гост на пролетното издание на „Фестивала на знанието“, който за пета поредна година се организира от Тракийски университет – Стара Загора.

„Ние от Община Стара Загора ви поздравяваме за тази доказана през времето инициатива, която дава добавена стойност след години за студентите и обучаващите се тук. Вървете по пътя на образованието и знанието със самочувствие“, сподели зам.-кметът Надежда Чакърова.

Във вътрешния двор на Ректората днес бяха представени възможностите за обучение чрез практически демонстрации и интерактивни формати. Фестивалът осигури директен контакт с академичната общност и предостави информация относно кандидатстването, обучението и професионалната реализация.

„Днес всички заедно ще празнуваме споделеното знание и ще ви представим многообразието на нашия университет. Бъдете любопитни, задавайте въпроси и участвайте в лабораториите, защото знанието е единствената сила, която нараства, когато се споделя“, отбеляза ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев.

След официалната част зам.-кметът и ректорът се отправиха към щандовете на изложителите, където се запознаха с различни дейности и участваха в демонстрации и творчески работилници в областта на технологиите, здравето, природните науки, икономиката и образованието. Над 200 участници от различни училища в страната се включиха в дейности, свързани с изследване на човешкото тяло и движението, работа с природни ресурси, разработване на решения по практически казуси и демонстрации на съвременни образователни и STEM подходи.

В рамките на фестивала бяха отворени за посещения лаборатории, учебни зали и университетски музеи, както и Университетската ветеринарна болница и Демонстрационният център за аквапоника, които предоставиха възможност за пряк достъп до реална академична и изследователска среда.

