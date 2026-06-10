Fjällräven и БТС обновяват маршрута Е4 през пет български планини

Шведският outdoor бранд Fjällräven и Българският туристически съюз (БТС) започват съвместна инициатива за обновяване на маркировката по български участъци от международния туристически маршрут Е4. Проектът ще обхване възстановяване на съществуваща маркировка, подмяна на указателни табели и подобряване на ориентацията по ключови места от трасето.

Целта е един от най-важните дълги пешеходни маршрути в Европа да стане по-безопасен, по-достъпен и по-ясен за туристите. Българската част на Е4 е позната сред планинарите като маршрута „Петте планини“ и преминава през Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка.

Маркировка за повече сигурност в планината

Дейностите ще бъдат насочени към участъци, в които добрата ориентация е решаваща за безопасното преминаване. Предвижда се освежаване на знаците, възстановяване на износена маркировка и поставяне на по-ясни указания по трасето. Така проектът трябва да намали риска от объркване на туристите и да подпомогне по-спокойното преминаване през по-трудни планински терени.

Инициативата съчетава опита на БТС в поддържането на туристическата инфраструктура с ангажимента на Fjällräven към природата и устойчивото пребиваване на открито. В дейностите се предвижда да се включат представители на двете организации, доброволци и любители на планината.

Е4 минава през едни от най-красивите места в България

Българският участък на Е4 е дълъг близо 260 километра и преминава през някои от най-живописните, но и най-предизвикателни планински райони в страната. Маршрутът свързва Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка и от години е сред символите на дългите преходи у нас.

Трасето привлича все повече планинари от България и чужбина. Именно затова добрата маркировка е важна не само като удобство, а като елемент от сигурността, особено при лошо време, умора, намалена видимост или преминаване през по-слабо посещавани участъци.

БТС: Добрата маркировка е основа за безопасен преход

„Добрата маркировка е в основата на безопасното и пълноценно преживяване в планината. За БТС поддържането на туристическите маршрути е постоянен ангажимент, който изисква партньорства, експертиза и споделена грижа към природата. Радваме се, че намираме съмишленик като Fjällräven за тази важна кауза“, каза Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз.

По думите му проектът е част от по-широката необходимост туристическата инфраструктура да се поддържа системно, а не кампанийно. От БТС поставят акцент върху партньорството между институции, организации, бизнес и доброволци, когато става дума за маршрути с национално и международно значение.

Fjällräven залага на достъпна и отговорна планина

За Fjällräven участието в подобна инициатива е свързано с философията на марката да насърчава повече хора да прекарват време сред природата, но с отговорност към нея. Компанията е основана в Швеция през 1960 г., а на българския пазар присъства от 2019 г. и развива местната outdoor общност чрез инициативи, свързани с достъпа до природата и устойчивото използване на природните ресурси.

„В основата на философията на Fjällräven стои убеждението, че повече хора трябва да имат възможност да прекарват време сред природата и да изграждат истинска връзка с нея. Затова за нас е важно да се включваме в проекти с дългосрочен ефект, които правят планината по-достъпна и безопасна. Радваме се, че заедно с Българския туристически съюз можем да допринесем за обновяването на маршрута Е4 и да помогнем повече хора да се насладят на красотата на българските планини по отговорен и устойчив начин“, заяви Харалд Хайм, главен оперативен директор на Fenix Outdoor Emerging Markets GmbH.

Доброволци ще помагат по трасето

Освен практическата работа по маркировката, инициативата цели да насочи общественото внимание към значението на добре поддържаните туристически маршрути. Организаторите поставят акцент върху това, че маркировката не е само технически детайл, а част от културата на безопасно и отговорно движение в планината.

Партньорството между БТС и Fjällräven изпраща и по-широко послание за грижата към природата. То поставя в центъра устойчивото развитие на туристическата инфраструктура, активния начин на живот и нуждата популярните маршрути да бъдат поддържани така, че да посрещат растящия интерес на планинарите без да се нарушава балансът в природната среда.

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