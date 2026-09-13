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Глоби за къпане във водоеми

Глоби за къпане във водоеми

Къпането във водоеми в община Сатовча ще бъде санкционирано. Заповедта е на общинския кмет Арбен Мименов и е във връзка с настъпването на летния сезон...

13 юни | 8:30
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