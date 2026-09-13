Fjällräven и БТС обновяват маршрута Е4 през пет български планини
Шведският outdoor бранд и туристическият съюз започват инициатива за по-сигурна маркировка, нови табели и по-добра ориентация по трасето
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Шведският outdoor бранд и туристическият съюз започват инициатива за по-сигурна маркировка, нови табели и по-добра ориентация по трасето
Инициативата е част от проектът „Не губи посоката“ на Kaufland и Български туристически съюз
Британската столица е в паника
Предлагам да се създаде комисия в общината
Абсурдната ситуация стана обект на гняв и подигравки в социалните мрежи
Британците принудени повторно да се сменят регистрационните табели
Шрифта на табелите в града ще е уеднаквен
Подменя се само свидетелството за регистрация, казват от полицията
Надписите ще са на английски и български език с исторически факти и любопитни подробности, за да са полезни на местните жители и на хилядите туристи в...
Специални информационни табели ще запознават жителите и гостите на Стара Загора с дейността на видни личности, свързали живота си с историята на града
Надписът "Влада на Република Македония" бе свален от фасадата на правителството
Къпането във водоеми в община Сатовча ще бъде санкционирано. Заповедта е на общинския кмет Арбен Мименов и е във връзка с настъпването на летния сезон...
Все повече туристи идват в Мелник заради гроба на деспот Алексий Слав. Много от поклонниците пристигат в най-малкия ни град заради поредното откритие...
Възобновяват регистрацията на автомобили в столицата. Пунктът в КАТ се очаква да отвори днес. Не е ясно за колко дни ще стигнат табелите, а договорът...
Поставянето на номера на новите автомобили спира след седмица, защото тогава всички табели се изчерпват, а доставки на нови няма да има, тъй като дог...
Регистрацията на автомобили вече ще е по-евтина, съобщи Нова ТВ. Намалението обаче засега ще важи само за София, тъй като е избрана фирма, която да пр...
Домакинката на КАТ в Благоевград Иванка Стефанова е уволнена и ще бъде дадена на съд, защото продавала под масата табели с еднакви, огледални или една...
Свършиха табелите за регистрацията на моторни превозни средства в Смолян. Регистрационните номера от типа 1-1 (правоъгълни) са изчерпани. Временно се...
Получените оферти за изпълнение на обществена поръчка за нови табели и знаци ще бъдат отворени във вторник, 7 април, в община Благоевград. Предложени...
Благоевград. Кръчмарят се учи цял живот как да е наясно с настроението на клиентите си. А то идва с чувството за хумор и усмивката, убеден е собствени...