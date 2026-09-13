Пробив! Три наши университета в световна класация
Алма Матер е най-високо класираното българско учебно заведение
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Алма Матер е най-високо класираното българско учебно заведение
Утвърждаваме се като стратегически избор на младите хора
Първите резултати бяха представени пред образователния министър
Над 200 студенти са преминали през всички издания на академията, а 30% от участниците всяка година са назначени на работа в телекома
Най-висока сума от трудови доходи за 2022 г. е декларирал проф. Иван Кралов
Scalefocus официално стана един от най-новите партньори на Техническия университет
Ректорът на Техническия университет проф. Иван Кралов издаде заповедта
В работата си ще се основавам на декларираните принципи на законност, академична етика, диалогичност и толерантност, каза той
Общото събрание е избрало преподавателя за ректор за мандата декември 2019 година-ноември 2023 година
Проектът е насочен към студенти от III и IV курс от специалностите „Телекомуникации“, „Компютърни системи и технологии“ и „Електроника“...
В Димитровград да бъде открит технически университет, който да подготвя кадри за заводите на Язаки, Са-ба и Щрабак там. Кметът на града Иво Димов пред...
Искаме да открием и специалност инженерна педагогика Студентите ще работят във фирмите, докато учат, и ще получават пари за това, казва проф. Райчо И...
Търсим баланса между традицията и новаторското мислене Изключение е наши възпитаници да не си намерят работа Тъй като технологиите в света се развив...
Студенти извиха кръшно хоро пред университета си по случай 3 март. Инициативата е на Студентски съвет към Технически Университет, София, става ясно от...
Може да симулира пожар в метрото или катастрофа, за да обучава полицаите Пожар в метрото. Паникьосани пътници, задушаващ дим във въздуха, десетки щур...
Проф. д.т.н. Георги Михов бе преизбран за ректор на Техническия университет в София. Той спечели с 343 гласа още на първия тур. Проф. Михов довършваш...
Вече трети месец с активното участие на няколко печатни издания и сайтове, Техническият университет-София, най-големият учебно-научен комплекс, с наци...
Нов лабораторен клъстер беше открит в Техническия Университет в София. Съоръженията са кое от кое по-впечатляващи - лаборатория "3D-технологии и Бързо...
Софийският административен съд е предоставил на Техническия университет 7-дневен срок, за да може ръководството на ВУЗ-а да комплектова всички необход...
С ежегодния благотворителен футболен турнир на малки вратички приключва кампанията" С обич за децата в памет на Бащите герои". Мачовете ще се играят н...