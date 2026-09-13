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Темида даде 7 дни на ТУ

Темида даде 7 дни на ТУ

Софийският административен съд е предоставил на Техническия университет 7-дневен срок, за да може ръководството на ВУЗ-а да комплектова всички необход...

31 август | 18:05
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