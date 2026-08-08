София влезе в топ 10 на срамна класация

София влиза в десетка на туристическите дестинации с най-голяма опасност от джебчийство и измами, макар и в дъното на класацията. Това гласи проучване на сайта за сравнение на цените Compare the Market, цитиран от британския вестник „Дейли мейл“ и Блиц.

Френската столица, известна като Градът на любовта, оглави списъка на най-джебчийските градове. Най-висок риск от кражба е регистриран в близост до най-популярните атракции, по-специално Айфеловата кула и квартал Монмартър.

Лас Вегас (САЩ), известен със своите казина и нощен живот, се нареди на второ място. Според проучването градът е получил 47,69 от 100 точки за страховете на туристите от грабежи. Различни измами също са често срещани тук. Ню Йорк се класира на трето място. Градът получи оценка 49,68 от 100 за опасения от кражби. Пътуващите също често се оплакват от загуба на лични вещи.

Италианската столица е сред градовете, където джебчиите са особено активни. За най-опасните места в Рим се считат: жп гара Термини, фонтанът Треви, Колизеумът и Испанските стълби.

Лос Анджелис (САЩ) се класира на пето място с оценка 15,2 по индекса за джебчийски кражби и измами. Въпреки престижния имидж на града, дребните престъпления са доста често срещани, особено в районите с нощен живот и на булевард Холивуд.

В британската столица джебчиите често действат на групи, възползвайки се от разсейване и тълпи; в Лондон се препоръчва особено внимание при пазаруване и в претъпкани райони.

Въпреки богатата си история и популярност сред туристите, Атина също е изправена пред проблем с джебчийските кражби. Рискът е особено висок близо до Акропола, където големите тълпи улесняват крадците да действат незабелязано.

София зае осмото място с оценка 29,19 по индекса за опасност да ти отмъкнат портфейла. Добавя се, че в допълнение към джебчийството, туристите често се сблъскват с измами, като например завишени цени на таксита и измами при обмяна на валута. Препоръчва се бдителност в близост до Централната жп гара, Централната автогара и Моста на лъвовете, особено вечер.

Барселона отдавна е известна с големия си брой джебчии. За най-опасните райони се считат: Ла Рамбла, Плаза Каталуния, Готическият квартал и Карер Монкада. Според местната полиция джебчийството е представлявало 48,1% от всички регистрирани престъпления в града през 2023 г. На туристите се препоръчва също да не показват скъпи часовници в близост до луксозни хотели, търговски зони и нощни клубове, тъй като престъпните групи, специализирани в кражба на скъпи аксесоари, са станали по-активни през последните години.

Амстердам е на последно място. Зоните с висок риск включват площад Дам, Централна гара, Райксмузеум и някои райони на Квартала на червените фенери през нощта. Експертите съветват да се внимава с всякакви опити за разсейване на вниманието, особено в претъпкани райони, тъй като джебчиите често действат в организирани групи.