София влезе в топ 10 на срамна класация
Туристите често се сблъскват с измами, като например завишени цени на таксита
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Туристите често се сблъскват с измами, като например завишени цени на таксита
Задържаха двама
Миряните да си пазят чантите в храма
Големите разпродажби са сред най-предпочитаните дни за атаки от джебчии
Полицията обаче отчита по-малко посегателства този сезон
Бандите, наброяващи до пет души, работели на четириседмичен ротационен принцип
Преди дни китайски туристи обезвредиха джебчийка при опит за кражба във Велико Търново
Пенсионирани служители на МВР ще борят битовата престъпност у нас Наши полицаи дадоха ценни съвети на колегите си от Франция как да ловят крадци по в...
Градски транспорт Варна ще пусне звукови предупреждения за опасност от джебчии в автобусите. Предупреждението ще звучи на български и английски език...
Държавниците дружно дезертираха при най-тежкото изпитание за финансовата стабилност "Ако си мечтаел да ставаш джебчия, сега е моментът. Тълпи от шаша...
Николай Калчев работил като надзирател, докато учил висше Новият временен шеф на полицията във Варна бе изненада дори за партийната централа на управ...
Сливен. 40-годишният И. Д. от Сливен отива в затвора за кражба на портфейл с пари. Неговата "съдружничка" 48-годишната С. И. получава условна присъда,...
Апаши пълнят килиите в Пиринско
София. Полицейските служби предупреждават да се внимава за джебчиите, които използват навалицата около пазарите и православните храмове в дните на гол...
София. Джебчии са окупирали МОЛ-овете. Жалби за откраднати портмонета и портфейли в търговските центрове валят в районните полицейски управления, съоб...