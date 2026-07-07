Министър Пеев: Безопасността на полетите е основен приоритет

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещна с делегация на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), ръководена от изпълнителния директор Флориан Гийермо. Това е първото посещение на ръководството на европейския регулаторен орган в областта на гражданската авиация в България от 2019 г. насам и е знак за активното сътрудничество между страната ни и EASA.

По време на срещата министър Пеев подчерта, че безопасността на полетите е негов основен приоритет както като министър, така и като дългогодишен директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

„Последните 12 години въздушният трафик в България беше удвоен при спазване на най‑високите стандарти за безопасност, без да се допуска закъснение в обслужването на полетите“, заяви министърът. Той отбеляза, че развитието на авиационния сектор изисква своевременно адаптиране на нормативната рамка към новите технологии. „Има нужда от регулации по отношение на дроновете, малките летища, изкуствения интелект и киберсигурността, но правилата трябва да създават улеснения, а не допълнително натоварване на сектора“, подчерта той.

Изпълнителният директор на EASA Флориан Гийермо акцентира върху необходимостта от предвидимост в регулаторната среда. „Имаме нужда от стабилност, за да можем да променяме правилата“, заяви той.

Двамата бяха единодушни, че развитието на експертния капацитет на въздухоплавателната администрация е сред ключовите условия за поддържане на високо ниво на безопасност и успешното внедряване на новите европейски изисквания.

Министър Пеев подчерта необходимостта България да разчита на експертността при решаването на все по-комплексните въпроси в авиацията. Той постави акцент върху привличането на млади специалисти чрез студентски програми, по-тясното сътрудничество с висшите училища и използването на потенциала на преподавателите и специалистите от авиационния факултет на Техническия университет – София. По думите му трябва да бъдат променени и обществените нагласи към авиационните професии, тъй като секторът предлага широк спектър от висококвалифицирани кариерни възможности, а не само професията пилот.

В рамките на посещението си делегацията на EASA ще проведе срещи с ръководството и експерти на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, както и с представители на българската авиационна индустрия.

Европейската агенция за авиационна безопасност е създадена през 2002 г. и е базирана в Кьолн, Германия. Тя е основният регулаторен орган на Европейския съюз в областта на гражданската авиация и отговаря за сертифицирането на въздухоплавателни средства, лицензирането на авиационния персонал и надзора върху прилагането на общите европейски стандарти за безопасност.

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