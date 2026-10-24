Всичко по темата Софийски университет

Гугъл дари 1 милион за български институт
Финансирането беше обявено по време на среща на министър-председателя Румен Радев с представители на...
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Финансирането беше обявено по време на среща на министър-председателя Румен Радев с представители на...
На 7 юли 2026 г. Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на...
Срещите на академичната общност с кандидатите за ректор бяха в аулата на СУ този месец