222 деца участваха активно в лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2026“ на МКБППМН

Успешно приключи лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2026“ на

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на

малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора.

В инициативата през юли се включиха 222 деца и младежи на различна

възраст – 128 малолетни и 94 непълнолетни, с различни интереси и

предпочитания за прекарване на свободното време. Програмата обхвана

девет безплатни събития и над 30 часа превантивни дейности, чрез които

организаторите предложиха полезна алтернатива на времето пред екраните и

създадоха позитивна, безопасна и стимулираща среда за развитие.

Обществените възпитатели към МКБППМН, заедно с професионалисти и

експерти от различни институции, организации и спортни клубове,

разговаряха с децата на достъпен и разбираем език. Основната цел беше

повишаване на информираността, превенция на ранното рисково поведение и

насърчаване на нови и полезни интереси. Темите бяха свързани с

емпатията, личната отговорност, общуването, физическата култура и

уважението към правните норми в обществото.

Под мотото „ЗНАНИЯ, СПОРТ И ОТГОВОРЕН ИЗБОР“ децата участваха в

разнообразни интерактивни занимания, демонстрации, спортни състезания,

викторини, образователни и ролеви игри. Програмата насърчи личностното и

физическото развитие, здравословния начин на живот и избора на бъдеще

без насилие, агресия и зависимости.

Още в първия ден спортът обедини близо 50 деца срещу агресията чрез

физическа кръгова тренировка в старозагорския парк „Стефан Стамболов“. В

следващите занятия бяха представени различни здравословни и полезни

възможности за прекарване на свободното време.

Шестото издание на инициативата „Карам безопасно“ отново постави акцент

върху безопасното и отговорно поведение на децата и младежите на пътя, в

съответствие със Закона за движението по пътищата. Чрез викторина,

дискусия и състезание с велосипеди участниците провериха и надградиха

знанията си.



В спортната зала по кикбокс децата потърсиха отговори на въпросите какво

означава да бъдеш шампион не само на ринга, но и в живота, кои навици

изграждат устойчивост и дисциплина, какви рискове крият хранителните

добавки и вредните навици и защо доброто възстановяване и правилното

хранене са от ключово значение. Дискусиите бяха съчетани с практически

демонстрации и спортни занимания.

Посланието беше ясно – спортът е сила, която обединява, възпитава и

изгражда, и е път към приятелството, а не към агресията.

Децата завъртяха и „Колелото на здравето“ заедно с експертите от

Регионалната здравна инспекция. Чрез викторина и забавна физическа

активност те допълниха знанията си за здравословното хранене и

превенцията на рисковете за здравето.

При посещението и кинолекторията в Превантивно-информационния център по

зависимости акцент беше поставен върху опасностите от употребата на

психоактивни вещества. Участниците научиха и колко важно е при

необходимост своевременно да потърсят разговор с психолог или

консултация със специалист, за да бъде разпознат проблемът и да се

предотврати развитието на зависимост, включително наркотична или

хазартна.

В друга част от програмата децата разсъждаваха върху значението на

думата „ценност“ и най-важните неща в живота на човека. Те

„пътешестваха“ мислено с балон към своята бъдеща професионална

реализация и разговаряха за това, че зад всеки успех стоят труд,

постоянство и доброта.

Много емоции предизвикаха демонстрациите на служебните кучета в

Питомника за служебни кучета към ОДМВР – Стара Загора. Там децата

научиха повече за работата на полицейските служители, които обучават

кучета в помощ на органите на реда.

Ролевите игри, обединени в интерактивното занимание на открито „В

обувките на другия“, отправиха още едно важно послание към участниците –

да се замислят какво дават на другите чрез ежедневното си общуване и

доколко успяват да развиват у себе си толерантност, емпатия, разбиране и

доброта.

В рамките на превантивната програма с малолетните и непълнолетните

участници бяха обсъдени и негативни и противоправни прояви като тормоз,

насилие и агресия, техните видове и форми, както и последствията, до

които могат да доведат. Представени бяха възпитателните мерки, които

могат да бъдат наложени на извършителите, както и наказателната

отговорност при непълнолетните лица съгласно действащото законодателство

в Република България. В проведеното състезание децата демонстрираха

придобитите знания за правните норми в обществото.

Петте юлски седмици донесоха нови преживявания, приятелства и знания на

участниците. Програмата показа и значението на системната превантивна

работа и партньорството между институциите за изграждането на

информирана и отговорна млада общност в Стара Загора.

Участниците, отличили се в състезанията и викторините, получиха

разнообразни награди, осигурени от МКБППМН – светлоотразителни гривни,

шапки, мешки, бутилки за вода, аксесоари, наръчници по безопасност за

деца и родители, брошури за превенция на употребата на наркотични

вещества и информационни материали за дейността на Комисията.

„Тази кауза с послание е реалност за 17-а поредна година – малък мост от

смисъл към пълноценното свободно време на подрастващите, който дава

хоризонт и надежда за по-сигурно и добро детско бъдеще. В последното

събитие децата споделиха, че са научили нещо ново за себе си и че ще

използват наученото, когато правят своите избори.

Благодарим на родителите, че отново ни се довериха и подкрепиха своите

деца с грижа, обич и отговорност. Специална благодарност отправяме и към

всички наши дългогодишни партньори, които направиха програмата

интересна, полезна и съдържателна – сектор „Пътна полиция“ и Питомника

за служебни кучета към ОДМВР – Стара Загора, Регионалната здравна

инспекция, Превантивно-информационния център по зависимости, ЦПЛР –

Кариерно ориентиране, ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, Спортен клуб по кикбокс

„СЕЗАН“ и Община Стара Загора.

Тяхната добра воля, енергия и ентусиазъм поддържаха искрата на

вдъхновението у всяко дете. Без тях не бихме могли да реализираме

толкова интересни и полезни дейности. Този принос е безценен за

изграждането на информирана, активна и отговорна млада общност в Стара

Загора“, сподели Донка Вътева, секретар на Местната комисия в Община

Стара Загора.

Екипът на МКБППМН и обществените възпитатели към Комисията изразиха

удовлетворение от постигнатите резултати и си пожелаха със същия

творчески устрем да отговорят на очакванията на участниците и през

„ВАКАНЦИЯ 2027“.