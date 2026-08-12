222 деца участваха активно в лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2026“ на МКБППМН

Успешно приключи лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2026“ на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора.
В инициативата през юли се включиха 222 деца и младежи на различна
възраст – 128 малолетни и 94 непълнолетни, с различни интереси и
предпочитания за прекарване на свободното време. Програмата обхвана
девет безплатни събития и над 30 часа превантивни дейности, чрез които
организаторите предложиха полезна алтернатива на времето пред екраните и
създадоха позитивна, безопасна и стимулираща среда за развитие.
Обществените възпитатели към МКБППМН, заедно с професионалисти и
експерти от различни институции, организации и спортни клубове,
разговаряха с децата на достъпен и разбираем език. Основната цел беше
повишаване на информираността, превенция на ранното рисково поведение и
насърчаване на нови и полезни интереси. Темите бяха свързани с
емпатията, личната отговорност, общуването, физическата култура и
уважението към правните норми в обществото.
Под мотото „ЗНАНИЯ, СПОРТ И ОТГОВОРЕН ИЗБОР“ децата участваха в
разнообразни интерактивни занимания, демонстрации, спортни състезания,
викторини, образователни и ролеви игри. Програмата насърчи личностното и
физическото развитие, здравословния начин на живот и избора на бъдеще
без насилие, агресия и зависимости.
Още в първия ден спортът обедини близо 50 деца срещу агресията чрез
физическа кръгова тренировка в старозагорския парк „Стефан Стамболов“. В
следващите занятия бяха представени различни здравословни и полезни
възможности за прекарване на свободното време.
Шестото издание на инициативата „Карам безопасно“ отново постави акцент
върху безопасното и отговорно поведение на децата и младежите на пътя, в
съответствие със Закона за движението по пътищата. Чрез викторина,
дискусия и състезание с велосипеди участниците провериха и надградиха
знанията си.
В спортната зала по кикбокс децата потърсиха отговори на въпросите какво
означава да бъдеш шампион не само на ринга, но и в живота, кои навици
изграждат устойчивост и дисциплина, какви рискове крият хранителните
добавки и вредните навици и защо доброто възстановяване и правилното
хранене са от ключово значение. Дискусиите бяха съчетани с практически
демонстрации и спортни занимания.
Посланието беше ясно – спортът е сила, която обединява, възпитава и
изгражда, и е път към приятелството, а не към агресията.
Децата завъртяха и „Колелото на здравето“ заедно с експертите от
Регионалната здравна инспекция. Чрез викторина и забавна физическа
активност те допълниха знанията си за здравословното хранене и
превенцията на рисковете за здравето.
При посещението и кинолекторията в Превантивно-информационния център по
зависимости акцент беше поставен върху опасностите от употребата на
психоактивни вещества. Участниците научиха и колко важно е при
необходимост своевременно да потърсят разговор с психолог или
консултация със специалист, за да бъде разпознат проблемът и да се
предотврати развитието на зависимост, включително наркотична или
хазартна.
В друга част от програмата децата разсъждаваха върху значението на
думата „ценност“ и най-важните неща в живота на човека. Те
„пътешестваха“ мислено с балон към своята бъдеща професионална
реализация и разговаряха за това, че зад всеки успех стоят труд,
постоянство и доброта.
Много емоции предизвикаха демонстрациите на служебните кучета в
Питомника за служебни кучета към ОДМВР – Стара Загора. Там децата
научиха повече за работата на полицейските служители, които обучават
кучета в помощ на органите на реда.
Ролевите игри, обединени в интерактивното занимание на открито „В
обувките на другия“, отправиха още едно важно послание към участниците –
да се замислят какво дават на другите чрез ежедневното си общуване и
доколко успяват да развиват у себе си толерантност, емпатия, разбиране и
доброта.
В рамките на превантивната програма с малолетните и непълнолетните
участници бяха обсъдени и негативни и противоправни прояви като тормоз,
насилие и агресия, техните видове и форми, както и последствията, до
които могат да доведат. Представени бяха възпитателните мерки, които
могат да бъдат наложени на извършителите, както и наказателната
отговорност при непълнолетните лица съгласно действащото законодателство
в Република България. В проведеното състезание децата демонстрираха
придобитите знания за правните норми в обществото.
Петте юлски седмици донесоха нови преживявания, приятелства и знания на
участниците. Програмата показа и значението на системната превантивна
работа и партньорството между институциите за изграждането на
информирана и отговорна млада общност в Стара Загора.
Участниците, отличили се в състезанията и викторините, получиха
разнообразни награди, осигурени от МКБППМН – светлоотразителни гривни,
шапки, мешки, бутилки за вода, аксесоари, наръчници по безопасност за
деца и родители, брошури за превенция на употребата на наркотични
вещества и информационни материали за дейността на Комисията.
„Тази кауза с послание е реалност за 17-а поредна година – малък мост от
смисъл към пълноценното свободно време на подрастващите, който дава
хоризонт и надежда за по-сигурно и добро детско бъдеще. В последното
събитие децата споделиха, че са научили нещо ново за себе си и че ще
използват наученото, когато правят своите избори.
Благодарим на родителите, че отново ни се довериха и подкрепиха своите
деца с грижа, обич и отговорност. Специална благодарност отправяме и към
всички наши дългогодишни партньори, които направиха програмата
интересна, полезна и съдържателна – сектор „Пътна полиция“ и Питомника
за служебни кучета към ОДМВР – Стара Загора, Регионалната здравна
инспекция, Превантивно-информационния център по зависимости, ЦПЛР –
Кариерно ориентиране, ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, Спортен клуб по кикбокс
„СЕЗАН“ и Община Стара Загора.
Тяхната добра воля, енергия и ентусиазъм поддържаха искрата на
вдъхновението у всяко дете. Без тях не бихме могли да реализираме
толкова интересни и полезни дейности. Този принос е безценен за
изграждането на информирана, активна и отговорна млада общност в Стара
Загора“, сподели Донка Вътева, секретар на Местната комисия в Община
Стара Загора.
Екипът на МКБППМН и обществените възпитатели към Комисията изразиха
удовлетворение от постигнатите резултати и си пожелаха със същия
творчески устрем да отговорят на очакванията на участниците и през
„ВАКАНЦИЯ 2027“.
222 деца участваха активно в лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2026“ на МКБППМН
Девет събития и над 30 часа превантивни дейности през юли осигуриха на подрастващите позитивна, сигурна и стимулираща среда за развитие
Успешно приключи лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2026“ на
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