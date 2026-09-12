Любо Киров разтопи Бургас! Покани дете на сцената, изненада с Мона и Стенли
Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
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Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
На 27 юли в Летния театър
Всички концерти са с вход свободен
Последният тематичен уикенд за юни ще прелива от забавления, затова направете планове за почивните дни още от сега
Грандиозен концерт събра класици в Летния театър
На 1 септември в 20.00 часа сцената на Летния театър ще се превърне в арена на рок величия
Община Стара Загора също се включва в инициативата в подкрепа на Ники
Модерната и европейска индустриална зона "Загоре" е с почти запълнен капацитет
Хитове и изненади ще звучат в Летния театър на 19 август
Дариa Масиеро в „Силата на съдбата и „Норма" е сред акцентите на международния фестивал Прочутият бас Карло Коломбара дебютира в мегаспектакъла на Пл...
Бургас. На 3 август нестинари ще представят горещия спектакъл "Огън и магия" върху истинска жарава на сцената на летния театър в Бургас. Няколко часа...
Добрич. Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство" (АКИГ) организира Международно кулинарно изложение, което ще се проведе на 10 и 11 юли, в ком...
Велико Търново. Легендите от "Бони М" пристигат в Търново на 29 юни за да открият нов летен театър в парк "Марно поле" в 20 часа. Инициативата за възс...