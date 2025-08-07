Легенди на българския рок се събират на сцената на Летния театър в Бургас

На 1 септември в 20.00 часа сцената на Летния театър ще се превърне в арена на рок величия и легенди на българската рок музика. Рок концертът ще обедини музикантите на българската сцена в Бургас в подкрепа на каузата "За повече българска музика в национален ефир" и кампанията "Да свирим биологичния си часовник навреме" в подкрепа на хора с репродуктивни проблеми.

Мудикантиге от група СПРИНТ и легендите на българския рок от групите ЩУРЦИТЕ /Валди Тотев/, СИГНАЛ /Христо Ламбрев/, ИМПУЛС /Васил Стоев/, ДИАНА ЕКСПРЕС /Илия Ангелов/ и МИЛЕНА СЛАВОВА ще бъдат заедно за незабравим концерт под звездите с емблематични хитове и вечни послания.

Водещи на концерта ще бъдат телевизионната водеща Галя Георгиева и ПР експертът Атанас Лазаров, които ще пренесат публиката през десетилетията на българската рок история с много стил, харизма и обич към музиката.

Билети може да намерите на:

Grabo.bg: https://grabo.bg/sprint-robotat-0rsn6s

Eventim.bg: https://www.eventim.bg/bg/bileti/sprint-robott-burgas-leten-teatr-1508393/performance.html

В концерта ще чуете група "Спринт" – пионерите на ЕЛЕКТРО ПОП в България с най-големите си хитове – "Хей здравей", "Телефона", "Домино", "Аз летя", "Като в приказката", "В едно кафе за двама" и др.

Със специални гости от групите:

"Щурците" ( Валди Тотев)– големите хитове на групата – "Футурулог", "Сватбен ден" и др.

"Сигнал" (Христо Ламбрев) – с хитовете - "Може би", "Сбогом" и др.

"Диана Експрес" (Илия Ангелов) с хитовете - "Влюбено сърце", "Сутрин" и др.

"Импулс" – с големите си хитове за първи път от 40 години на сцената като - "Ако ти си отидеш за миг"

Милена – бунтарката на българския рок, с нейния уникален глас и послание

Очаквайте незабравима вечер, изпълнена със златните рок хитове на България!

Билети в Мрежите на ИВЕНТИМ, ГРАБО и на каса Часовника.

