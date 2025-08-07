Регионални

Легенди на българския рок се събират на сцената на Летния театър в Бургас

На 1 септември в 20.00 часа сцената на Летния театър ще се превърне в арена на рок величия

07 авг 25 | 14:15
Никол Симова

На 1 септември в 20.00 часа сцената на Летния театър ще се превърне в арена на рок величия и легенди на българската   рок музика. Рок концертът ще обедини музикантите на българската сцена в Бургас в подкрепа на каузата "За повече българска музика в национален ефир" и кампанията "Да свирим биологичния си часовник навреме" в подкрепа на хора с репродуктивни проблеми. 

Мудикантиге от група СПРИНТ и легендите на българския рок от групите ЩУРЦИТЕ /Валди Тотев/, СИГНАЛ /Христо Ламбрев/, ИМПУЛС /Васил Стоев/, ДИАНА ЕКСПРЕС /Илия Ангелов/ и МИЛЕНА СЛАВОВА ще бъдат заедно за незабравим концерт под звездите с емблематични хитове и вечни послания. 

Водещи на концерта ще бъдат телевизионната водеща Галя Георгиева и ПР експертът Атанас Лазаров, които ще пренесат публиката през десетилетията на българската рок история с много стил, харизма и обич към музиката. 

Билети може да намерите на: 

Grabo.bg: https://grabo.bg/sprint-robotat-0rsn6s
Eventim.bg: https://www.eventim.bg/bg/bileti/sprint-robott-burgas-leten-teatr-1508393/performance.html

В концерта ще чуете група "Спринт" – пионерите на ЕЛЕКТРО ПОП в България с най-големите си хитове – "Хей здравей", "Телефона", "Домино", "Аз летя", "Като в приказката", "В едно кафе за двама" и др. 

Със специални гости от групите: 
"Щурците" ( Валди Тотев)– големите хитове на групата – "Футурулог", "Сватбен ден" и др.
"Сигнал" (Христо Ламбрев) – с хитовете - "Може би", "Сбогом" и др.
"Диана Експрес" (Илия Ангелов) с хитовете - "Влюбено сърце", "Сутрин" и др.
"Импулс" – с големите си хитове за първи път от 40 години на сцената като  - "Ако ти си отидеш за миг"
Милена – бунтарката на българския рок, с нейния уникален глас и послание 

Очаквайте незабравима вечер, изпълнена със златните рок хитове на България!

Билети в Мрежите на ИВЕНТИМ, ГРАБО и на каса Часовника. 

Автор Никол Симова
