2000 пяха с рок легенди в Бургас

Летният театър в Бургас посрещна рок събитието на годината – концертът „Спринт и приятели“, който обедини някои от най-големите легенди. Над 2000 пяха с Пейо Пеев и „Спринт“, Валди Тотев от „Щурците“, Христо Ламбрев от „Сигнал“, Васил Стоев от „Импулс“, Илия Ангелов от „Диана експрес“, Милена Славова.

Събитието бе част от каузите „За повече българска музика в национален ефир“ и „Да свирим биологичния си часовник навреме“, подкрепящи хора с репродуктивни проблеми. Водещите Галя Георгиева и Атанас Лазаров още от началото излязоха от лъскави автомобили, превърнати в своеобразен сценичен декор, който остана акцент през цялата рок вечер. Те благодариха за подкрепата на кмета Димитър Николов, на бизнесмена Едуардо Миролио, на Емил Кошлуков и БНТ за партньорството, както и на още приятели, подари ръка във важен момент. Сред меломаните на първия ред бяха Станемир Апостолов, зам.-кмет по финанси на Бургас, актьорът Георги Низамов, бизнесдамата Катя Даскалова, предприемачите Богдан Стоянов и Ивелина Иванова. След овациите звездите и гостите им се насладиха на изискани кулинарни изкушения. Шеф-готвачите на „Le Rose“ поднесоха морски дарове и авторска кухня. След успеха в Бургас „Спринт и приятели“ ще гостуват на 10 септември в Летния театър на Габрово, на 9 ноември във Варна, на 12 ноември в НДК.

