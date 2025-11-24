Култура

The Halo Effect дебютира в София

Музикантите останаха силно впечатлени от българските си почитатели

The Halo Effect дебютира в София
24 ное 25 | 12:12
85
Агенция Стандарт

Шведската супергрупа The Halo Effect изнесе дългоочаквания си първи концерт в България. Събитието, организирано от Fest Team, се проведе в София на 21 ноември в столичния Pirotska 5 Event Center.

Легендарният Микаел Стан и компания бяха посрещнати с бурни аплодисменти от развълнуваните фенове. Бандата изнесе мощен сетлист от 15 парчета, представяйки песни от новия си, втори, албум March of the Unheard, който излезе по-рано тази година. Родната публика се наслади на Detonate, Cruel Perception, What We Become, March of the Unheard, Between Directions и Become Surrender, заедно с хитовете от дебюта на групата Days of the Lost. Музикантите останаха силно впечатлени от българските си почитатели, които пяха всяка песен с цяло гърло. Музикантите на няколко пъти дори спираха музиката, за да могат да слушат припяването на публиката. На финала шведите останаха без думи от своите фенове в България и по всичко личеше, че не им се слиза от сцената.

Целият сетлист на The Halo Effect:

  • The March Of The Unheard

  • Feel What I Believe

  • In Broken Trust

  • The Needless End

  • Detonate

  • Conditional

  • Cruel Perception

  • A Truth Worth Lying For

  • Become Surrender

  • What We Become

  • Between Directions

  • Gateways

  • Last of Our Kind

  • Days of The Lost

  • Shadowminds

Преди шведите в Pirotska 5 Event Center заби родната банда Deadscape. Софийският квинтет представи песни от своя албум State of Decline. Българските музиканти убедително подгряха публиката и се представиха достойно преди The Halo Effect.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Концерти
Още от Култура
Коментирай