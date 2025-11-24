The Halo Effect дебютира в София

Шведската супергрупа The Halo Effect изнесе дългоочаквания си първи концерт в България. Събитието, организирано от Fest Team, се проведе в София на 21 ноември в столичния Pirotska 5 Event Center.
Легендарният Микаел Стан и компания бяха посрещнати с бурни аплодисменти от развълнуваните фенове. Бандата изнесе мощен сетлист от 15 парчета, представяйки песни от новия си, втори, албум March of the Unheard, който излезе по-рано тази година. Родната публика се наслади на Detonate, Cruel Perception, What We Become, March of the Unheard, Between Directions и Become Surrender, заедно с хитовете от дебюта на групата Days of the Lost. Музикантите останаха силно впечатлени от българските си почитатели, които пяха всяка песен с цяло гърло. Музикантите на няколко пъти дори спираха музиката, за да могат да слушат припяването на публиката. На финала шведите останаха без думи от своите фенове в България и по всичко личеше, че не им се слиза от сцената.
Целият сетлист на The Halo Effect:
The March Of The Unheard
Feel What I Believe
In Broken Trust
The Needless End
Detonate
Conditional
Cruel Perception
A Truth Worth Lying For
Become Surrender
What We Become
Between Directions
Gateways
Last of Our Kind
Days of The Lost
Shadowminds
Преди шведите в Pirotska 5 Event Center заби родната банда Deadscape. Софийският квинтет представи песни от своя албум State of Decline. Българските музиканти убедително подгряха публиката и се представиха достойно преди The Halo Effect.
