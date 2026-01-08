Започнаха снимките на най-новия български филм. Ето кой ще участва

На 6 януари, Йордановден, се състоя първият снимачен ден на филма „Студ“, копродукция на България и Италия. Филмът е игрален дебют на режисьорката Ана Китанова, сценаристката Илиана Китанова и оператора Ангел Балакчийски. Сценарият е написан по разкази от все още непубликуваната книга на писателя Боне Русинов „Огнено хоро“.

„Студ“ проследява истории на жителите на трънско погранично село в продължение на три десетилетия в края на ХХ век, записани от изолирания от обществото Даскал Йордан. Истории за хоро сред вълци, за любов и самота, за караконджули и човечност. Ще останат ли живи във времето, когато селото замлъкне?

В главните роли са Иван Бърнев, Ивана Папазова и Александър Трифонов. Сред актьорския състав са още Красимир Доков, Алек Алексиев, Яна Титова, Иван Савов, Добрин Досев, Владимир Михайлов, Ален Кермaц, Йордан Ръсин, Анна Манолова, Любов Любчева, Андриян Петров, Йордан Биков и др. Специално участие във филма имат Георги Тодоров-Жози, Кирякос Аргиропулос и народната певица Лили Галевска. Композитор е Стефан Вълдобрев, художник – Ивелина Минева. Консултант по автентичния трънския диалект, на който се снима филма, е Жана Соларова. Директор на продукцията е Росен Игнатов. Продуценти на „Студ“ са Стефан Китанов (РФФ Интернешънъл, България), Андреа Маняни и Киара Барбо (Пилгрим, Италия).

Снимките ще продължат до средата на февруари в живописни села в района на Смолян и Рудозем, както и около София.

