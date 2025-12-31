Легендарни групи идват в България през 2026

България изпраща чудесна музикална година, през която отново беше гореща спирка за световни звезди. През последните 12 месеца родната публика се наслади на незабравими концерти. Но най-доброто предстои! Представяме ви някои от най-дългоочакваните тематични събития у нас за 2026.

Сред първите мащабни турнета, които ще преминат през България, е „Mass Hallucination“ на любимците на българските метъл фенове Hypocrisy. Шведите ще забият в столичния Joy Station по покана на Fest Team на 14 април. Към бандата на добре познатия и обичан у нас Питър Тетгрен – или Пешо, както обичат да му казват тукашните металисти, се присъединява Abbath. Артист, чийто сценичен образ и музика от десетилетия въплъщават същността на норвежкия блек метъл. Изградил митологията на Immortal като фронтмен и съосновател, а по-късно продължил под собствено име, Abbath е емблема, наследник и двигател на едно течение, което продължава да се развива. С него на сцената ще се качат легендарните Vomitory и норвежците Vreid, чиято музика носи дълбока връзка с наследството на Windir.

На 14 май България аплодира за втори път рок ветераните от Skillet. Американците ще взривят столичния стадион „Юнак“ с чисто нови песни, но ще зарадват дългогодишните си почитатели с вечните хитове „Hero“ и „Monster“. Четворката Джон Купър (вокали, бас), Кори Купър (китара, клавиши), Джен Леджър (барабани, вокали) и Сет Морисън (китара) издаде дванадесетия си студиен албум „Revolution“ през 2024-а.

На 26 май предстои историческо събитие на националния стадион „Васил Левски“. Титаните на тежката музика – легендарните Iron Maiden се завръщат по покана на Fest Team не просто за концерт, а за паметно празненство в знаковата си кариера. Британците ще отбележат 50-годишнината си с двугодишната мега обиколка „Run For Your Lives“. Разбира се, те няма как да подминат лоялните си български фенове и София е спирка номер две от европейския тур. Стив Харис, Брус Дикинсън и компания готвят най-впечатляващото шоу в историята на групата със сетлист, съставен само от песни, сътворени през най-емблематичните години на Maiden. Специални гости ще бъдат други метъл легенди – американците Anthrax. Една от ключовите групи в световния траш метъл и част от емблематичната „Голяма четворка“ редом с Metallica, Slayer и Megadeth, те са флагмани от траш сцената на Източния бряг в САЩ. Отличителният китарен стил на Скот Иън и силният, разпознаваем звук на барабаниста Чарли Бенанте, който последно свири в България и с Pantera, създават характерното звучене на групата. Неслучайно Аnthrax продължава мощно да влияе в развитието на жанра.

На 28 май в столичната Vidas Art Arena знаменитата алтърнатив рок група Garbage се завръща за самостоятелен концерт, след като предишния път, през 2019-а, оглави сцената на Hills of Rock. Бандата тръгва на световно турне, за да представи последния си засега албум Let All That We Imagine Be The Light. Освен новата продукция, ще звучат емблематични песни на Garbage. Осмият дългосвирещ запис на музикантите се ражда в труден за тях момент. Фронтдамата Шърли Менсън слиза от сцената поради усложнение от стара травма и докато се възстановява, Бъч Виг, Дюк Ериксън и Стив Маркър работят в студиото и изпращат инструменталите и идеите на певицата, която ги нарича „малки звукови подаръци“. Това е албум за оцеляването, за радостта от живота въпреки всичко и за смелостта да продължиш напред.

На 7 юни американската пауър метъл група Kamelot забива в Joy Station по покана на Bulgarian Live Music. Последният им албум „The Awakening“, който излезе през 2023 г. с участието на най-новия член в състава – барабаниста Алекс Ланденбърг, съчетава елементи от симфоничен, готик, мелодичен, прогресив и пауър метъл. Включва и някои от най-тежките композиции в историята на Kamelot.

На 27 и 28 юни Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще бъде дом на едно от най-очакваните музикални събития у нас – Sofia Live Festival. В началото са канадските рок титани Three Days Grace и британската пост пънк сензация Idles. Канадците се завръщат с оригиналния си вокалист Адам Гонтие, който ще излезе с Мат Уолст. Исторически момент, който феновете чакат над десетилетие. В сетлиста, естествено, са най-големите им хитове - „I Hate Everything About You“, „Never Too Late“, „Animal I Have Become“, „Pain“, kакто и новите парчета, по който Гонтие и Уолст работят в актуалния албум на бандата „Alienation“. Бристолската пост-пънк сила Idles пристига у нас за първи път – в момент, в който е сред най-влиятелните и обсъждани алтернативни банди в света. От дебюта им през 2009 г. музикантите смесват пънк, пост-пънк и арт-пънк с яростни китарни рифове и социално-политически послания. Темите в текстовете им засягат идентичност, единство, токсична мъжественост, класово напрежение и човешка уязвимост. Групата има пет студийни албума. Нямаме търпение да разберем кои са следващите, които Sofia Live Festival ще обяви.

Отново на 27 юни, но в Арена 8888 София, други легенди ще празнуват юбилей. По покана на Fest Team култовите германци от Scorpions се завръщат, за да отбележат 60 години от създаването си. Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Хитовете им “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “Send Me an Angel”, “No One Like You”, “Big City Nights”, “Blackout” и десетки други са саундтракът на цели рок поколения. Именно тези супер популярни парчета ще бъдат в центъра на голямото шоу в София, което е от турнето Coming Home. Зрелището ще бъде подгрято от вчатляващите визуални ефекти и неповторимата енергия на Клаус Майне и компания, познати на света вече шест десетилетия.

Само часове след Scorpions идват други рок величия. 30 юни е вечерта на Foreigner. Те ще празнува своята 50-годишнина в Арена 8888 по покана на София мюзик ентерпрайсис. Юбилейното турне носи особена аура – то може да се окаже последното в славната им история. Групата, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химните, които знаем наизуст. Макар и да се пенсионира през 2023 г. заради Паркинсон, двигателят и визионерът Мик Джоунс продължава да е непоклатимият духовен лидер. Той движи всичко около бандата и пише нови песни. След 18-те години на Кели Хансен, който обяви своето оттегляне по-рано през 2025-а, младият Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021 г., той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия. Той е гласът, който София ще чуе във великите класики „Cold As Ice“, „Urgent“, „Double Vision“, „I want to know what love is“ и много други. У нас на живо ще видим още Джеф Пилсън, Майкъл Блустийн и Крис Фрейзър.

Между двата прощални концерта за първи път ще видим и чуем култовата рок група Breaking Benjamin. Американците също ще заемат Арена 8888 – на 29 юни. Те са от най-мощните и знакови личности на съвременната сцена. Бандата е известна със звукова стена от китари, ударна ритмика, гранитни вокали и акустична енергия, която се усеща буквално физически. Публиката може да очаква мощен лайв с класики, нови песни и експлозивна атмосфера, която ще остави всеки без дъх.

През 2026 обичаният фестивал Midalidare Rock In The Wine Valley също ще се превърне в историческо събитие. От 10 до 12 юли метъл иконите Helloween ще отпразнуват 40-годишнината си. Легендарната група ще зарадва българските си фенове с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Най-новият албум на бандата „Giants & Monstersи“ ще излезе на пазара на 29 февруари. Записът е втори в обединения състав на Hellowenn с тримата вокалисти – Kai Hansen, Michael Kiske и Andi Deris. Но вълнението не спира до тук! Легендарните Twisted Sister също ще празнуват юбилей пред българските си фенове – 50 години от началото. Известни с песните си, превърнали се в химни, със скандалните костюми и театралните изпълнения, музикантите са от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те. Те отдавна са затвърдили статута си на суперзвезди и икони на rock and roll бунта. Третият хедлайнер на това историческо издание на Midalidare Rock In The Wine Valley е немската пауър метъл машина Powerwolf. Музикантите отдавна преминават границите на жанра, а концертите им се превръщат в култови събития с неповторимо огнено шоу. На 27 февруари се очаква да излезе и последният им live албум Wildlive (Live at Olympiahalle), който бележи началото на нова, мощна глава в неудържимата история на групата. На сцената на Midalidare родната публика ще види още Visions of Atlantis, Gotthard, Glory Hammer, Korpiklaani и много други!

Най-големият фестивал за тежка музика у нас Hills of Rock, организиран от Fest Team, през 2026-а ще зарадва феновете с перфектна селекция. Има и изненада - самостоятелен ден за концерти преди официалното начало с код BE4 HILLS (Before Hills). Това означава, че на 23 юли четири нови групи се включват в програмата на Fest Team за лято 2026 – шведската метъл машина Sabaton, култовите Savatage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Sevi ще излязат на сцената в Пловдив. Този нов пълноценен ден е както независимо събитие, така и възможност за обогатено фестивално преживяване за всички, които нямат търпение да стартират Hills of Rock. Любимците от Sabaton отново ще се качат като хедлайнер на сцената в Пловдив след участието си на фестивала преди точно четири години (23 юли 2022). Групата, известна с безпощадната си енергия, се завърна през 2025-а с албума „Legends“, с нова сценична концепция и с добре познатата си топла връзка с българската публика.

Седмото издание на Hills of Rock на 24, 25 и 26 юли изкушава със забележителна програма. Хедлайнери са веселяците от Electric Callboy, любимците на цяла България Godsmack и рок иконата Мерилин Менсън. Публиката може да очаква още невероятни артисти. Между тях са легендарната метъл машина Lamb of God; Black Label Society - групата на Зак Уайлд, един от най-изтъкнатите музиканти в тежкия жанр, който дълги години беше дясна ръка на Ози Озбърн; Sex Pistols Featuring Frank Carter; прочутите музиканти от близкото минало Nevermore; едно от най-обсъжданите нови имена в съвременния метъл Orbit Culture и много други банди, които ще завладеят трите сцени на Hills of Rock 2026.

В самия край на лятото България очаква и най-големия рок концерт за годината. Рок идолите от Deep Purple се завръщат на 29 септември в Арена 8888 София. Турнето на легендите започва от българската столица. Феновете тук могат да очакват чисто нов албум, чиито парчета ще имат честта да чуят първи на живо. Бащите на хард рока нямат никакво намерение да се пенсионират. Тъкмо обратното - продължават да разширяват границите на жанра и да покоряват сърцата на още любители. Тавата им „=1“, първата с китариста Саймън МакБрайд, оглави редица класации и чартове с нова виталност и съвременно звучене, но с идентичния и разпознаваем дух на класическия Depp Purple. Въпреки огромното си наследство, групата продължава да звучи авангардно и дръзко. С над пет десетилетия успехи, безброй разпродадени турнета и място в „Залата на славата на рокендрола“, музиката им продължава да намира нови фенове по цял свят. Новият им албум вероятно е нов връх. Нямаме търпение да чуем какво са ни подготвили рок ветераните!

