Предчувствие за "Оскар": Новият филм на Леонардо ди Каприо чупи рекорди

Лентата „Битка след битка“ доминираше номинациите за Актьорските награди на САЩ (SAG Awards) в сряда вечер, като революционната сага на режисьора Пол Томас Андерсън получи рекордните седем номинации, предаде Асошиейтед прес.

В 31-годишната история на наградите за актьори, известни преди като Наградите на Гилдията на екранните актьори, нито един филм не е получил повече от пет номинации. Освен номинацията за най-престижното отличие на гилдията – за най-добър актьорски състав - „Битка след битка“ получи и индивидуални номинации за Леонардо ди Каприо, Чейс Инфинити, Теяна Тейлър, Шон Пен, Бенисио дел Торо, както и за каскадьорския екип на филма.

Четирите други номинирани ленти за най-добър актьорски състав са: „Грешници“, „Хамнет“, „Върховният Марти“ и „Франкенщайн“.

В исторически план наградите за актьор са едни от най-силните показатели за „Оскар“, като само четири филма през последните три десетилетия са завоювали отличието, без преди това да са били номинирани от актьорската гилдия. Актьорите съставляват най-големия клон на Американската академия за кинематография и наука, която присъжда „Оскар“, и в миналото отделните номинирани за Гилдията на екранните актьори са се припокривали с номинираните за „Оскар“ в приблизително четири от пет случая, допълва още АП.

