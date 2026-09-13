Предчувствие за "Оскар": Новият филм на Леонардо ди Каприо чупи рекорди
"Битка след битка“ с куп номинации
Следете всички новини, анализи и коментари за "оскар". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Битка след битка“ с куп номинации
Носителят на "Оскар" отказва да живее в Холивуд
Кои са останалите претенденти
Съпругата му е родена през 1919 г. и това лято навърши 100 г. Двамата имат четири деца
Отговорни сме за това какво наследство ще оставим на децата си и за начина, по който се отнасяме към природата!
"Оскарите" не са доказателство нито за талант, нито за възможности, казва актьорът, който играе в един от филмите фаворити за голямата награда
Мат Деймън заяви, че не заслужава "Оскар" за играта си в "Марсианеца". "Обожавам филма и превъплъщението си в него. През цялото време се забавлявах, д...
"Съдилището" на Стефан Командарев и "Слънчев удар" на Никита Михалков отпаднаха от краткия списък на претендентите за чуждоезичен "Оскар". В състезани...