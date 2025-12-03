Bulgarian Cartrader представя Greetings From Soulgaria в София и Пловив

С появата на новия си албум Greetings From Soulgaria Даниел Стоянов, по-известен като Bulgarian Cartrader, отваря нова страница в своето артистично пътуване. И този декември българската публика ще може да преживее албума не просто като музика, а като процес, като история, като пространство. София и Пловдив ще бъдат домакини на три специални събития, които показват как се ражда един запис, как се развива една кариера и защо корените, независимо от разстоянието, продължават да пишат нашите песни.

На 6-ти декември, от 17ч. в Sofia Live Club Bulgarian Cartrader ще говори открито за своя творчески път.

Майсторският клас „Как се ражда един албум?“ разкрива практическата страна на работата му – писането, първите импулси, внезапните хрумвания, лабораторията на звука, както и ежедневието му в Германия, което често стои невидимо зад финалния продукт. Това е среща, създадена за млади артисти, но подходяща за всеки, който иска да разбере как се сглобява една модерна музикална вселена.

Публичната лекция „Пътят на един артист и българското наследство в Европа“ разширява разговора отвъд творческия процес. Bulgarian Cartrader ще говори за идентичността, за ролята на произхода в неговата музика, за европейската сцена, която едновременно отваря врати и поставя предизвикателства. Това е рядка възможност да чуем как една кариера се променя, когато между два града, София и Берлин, се появи своеобразен културен мост.

Контекстът: какво е Soulgaria?

Greetings From Soulgaria е изграден като писмо от място, което едновременно съществува и е въображаемо. Началото му е история от живота – неочакван коментар за гласа на Стоянов, който ражда дума, звучаща като хумор, но усещаща се като идентичност. „Soulgaria“ се превръща в метафора за онова между световете: между родината и чужбина, между спомена и настоящето, между увереността и съмнението, които съпътстват всеки артист.

В музикално отношение албумът е по-съсредоточен, по-вътрешен. Заменя непосредствения заряд на предишните записи с по-фино изграждане на атмосфера – песни, които не настояват да бъдат чути, а те канят да ги последваш. Мелодиите работят с въздух, с паузи, с онези дребни моменти, които превръщат личния опит в универсален разказ. Soulgaria е пространство, в което меланхолията не тежи, а осветява. В което уязвимостта не е жест, а тон. И в което всекидневието – човек, който гледа птици, спомени за дълги разстояния, внезапни проблясъци на нежност – се превръща в материал за песни с дълъг живот.

Това е албум, който не търси да впечатли мигновено. Той разчита на внимателното, търпеливо слушане – и точно затова неговите пластове остават дълго след като музиката спре.

Пловдив ще бъде първият град в България, който ще чуе Greetings From Soulgaria в интимен, разказвателен формат.

По време на слушателската сесия в концептуалното пространство What a Monstar 11 декември от 17:00 ч. публиката ще проследи албума песен по песен, ще чуе историите зад тях, ще влезе в диалог с артиста и ще може да задава въпроси за вдъхновенията, решенията и темите, които стоят в основата на записа. Това не е просто премиера – това е среща с цялото художествено ядро на проекта.

Местата и за двете събития са ограничени, но входът е свободен.

В София и Пловдив предстоят дни, в които музиката няма да бъде просто чута - тя ще бъде разказана, разкрита и преживяна отблизо. И може би тъкмо тогава „Soulgaria“ ще започне да изглежда като място, което познаваме повече, отколкото сме предполагали.

