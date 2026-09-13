Японски музикални пионери се завръщат у нас
На 29 ноември 2026 г. в Sofia Live Club
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На 29 ноември 2026 г. в Sofia Live Club
С ексклузивен клубен концерт и нова музика
Концертът е на 26 ноември 2026 г. в SOFIA LIVE CLUB
Концертът е част от турнето How To Sell Tickets Online Fast Tour 2026
На 3 ноември 2026 г. тя ще излезе на сцената на SOFIA LIVE CLUB по покана на Sofia Live Festival
Три десетилетия след създаването си, групата продължават да бъдат една от най-оригиналните и трудно определими групи в региона
Събитието поставя акцент върху песента, която променя хода на кариерата му
Албумът включва десет авторски композиции
Уил Холанд е една от най-интересните фигури на съвременната глобална музикална сцена
Албумът включва десет авторски композиции
Гласът на Jurassic 5 идва в София
Концертът е част от есенната клубна програма на Sofia Live Festival
Концертът в Sofia Live Club ще е единствената възможност на българската публика да преживее този проект в клубен формат
Събитието ще се проведе в Sofia Live Club
Половин век. 50 години. 35 от тях – посветени на музиката
Събитието е на 13 март в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival
Две събития, които представят сърцето на един съвременен европейски артист
Събитието ще се проведе на 2 декември в Sofia Live Club
Началото ще бъде поставено на 2 октомври с един истински празник
Фолклорните поп диви от Евровизия с концерт в Sofia Live Club на 1 ноември