20 години българско реге и рожден ден на Root Souljah

На 2 декември 2025 г. българската реге сцена ще отпразнува своя най-голям юбилей, 20 години BG Reggae, със специален концерт, посветен на рождения ден на легендарната група Root Souljah – първата roots reggae формация в България. Събитието ще се състои в SOFIA LIVE CLUB и ще събере на една сцена няколко поколения музиканти, творци и приятели, за които регето е не просто музика, а начин на живот.

Root Souljah поставят началото на родната реге вълна още през 2005 г., когато за пръв път въвеждат българската публика в света на roots, dub и conscious звученето. Групата бързо се превръща в символ на свобода, духовност и позитивна енергия, а песните им пренасят духа на Ямайка и Африка на местната сцена. През годините формацията се развива и трансформира, нейните основатели създават нови проекти като Roots Rocket и Rebelites, които продължават да развиват реге културата у нас и да разширяват нейното влияние. По-късно се появява и формацията YAMI, естествено продължение на тази музикална еволюция.

Две десетилетия по-късно корените отново се събират, по-здрави, по-силни и по-обединени от всякога. На сцената на SOFIA LIVE CLUB ще застанат Roots Rocket, Rebelites и YAMI, заедно със седем емблематични гласа на българската реге сцена – Sen I, Jahmmi, NRG_D, Kappa Irie, Irie Bear, Bibi Youth и Daria. Тяхното участие превръща събитието в истински празник на българското реге, едновременно завръщане към корените и поглед към бъдещето.

Специален гост на вечерта ще бъде Massa Dembele от Буркина Фасо – виртуозен изпълнител и традиционен грио, който ще внесе духа на Западна Африка, земята, от която произлизат ритмите и енергията на roots reggae музиката. През цялата вечер за настроението ще се грижи DJ Samity със своята селекция от дълбоки roots и dub вибрации.

Публиката ще се потопи в жива музика, класически ридими, нови композиции и импровизирани джемове, които ще върнат феновете към началото - там, където всичко започна. Ще чуем любими песни на Root Souljah, както и съвсем нови композиции от трите банди. Двадесет години след появата на Root Souljah, регето в България продължава да живее чрез поколения артисти и публика, които споделят едно послание: One Love. One Vibration. One Family. Билети, могат да бъдат намерени в мрежата на epayGo.

