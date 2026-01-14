Концерт-парти за юбилея на талантливия Мишо Йосифов

На 23 януари Sofia Live Club ще бъде мястото, в което започваме празнуването на впечатляващия музикален път на Мишо Йосифов изпълнен с идеи, търсения, свобода и вдъхновение.

На сцената на клуба, редом до Мишо, ще застанат музиканти и приятели, с които го свързват дълги години споделени ноти, сцени, пътувания и истории. Среща на поколения, енергии и звучене, оформяли и продължаващи да оформят българската музикална сцена.

Това няма да е просто концерт, а жива среща с един богат и пълнокръвен музикален път, разказан чрез хората и музиката, които са били и остават част от него – тук, на сцената на Sofia Live Club.

Велека Цанкова - вокал

Марина Господинова - вокал

Велислав Стоянов - тромбон

Димитър Льолев - саксофон

Васил Спасов - пиано

Милен Кукошаров - пиано

Димитър Карамфилов - бас

Атанас Попов - барабани

Пиеро Епифания – перкусии

Музикантът е подготвил разнообразна фънки лагин джаз програма от авторски пиеси, създавани в различни години и за различни състави (най-новата композиция Funky Party е написана миналата седмица), както и от негови аранжименти на обичани и популярни песни.

Тромпетист, композитор, аранжор, преподавател, ръководител на Биг бенда на НМА “Проф. Панчо Владигеров”, създател и двигател на редица успешни музикални проекти, Михаил Йосифов не спира да твори, да свири, да записва, да споделя сцената с колеги и приятели, и, не на последно място - да предава нататък знания и умения, като активно подкрепя новите поколения български джаз музиканти.

Вратите отварят в 20 часа.

Концертът започна час по-късно, в 21 часа

Билети: в мрежата на Eventim и на място вечерта на концерта (39,12 лв/20 евро при предварително закупуване и 48,90 лв/25 евро в деня на концерта).

За ученици и студенти - 50 % отстъпка от цената на билета (19,56/10 евро).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com