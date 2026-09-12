Концерт-парти за юбилея на талантливия Мишо Йосифов
Половин век. 50 години. 35 от тях – посветени на музиката
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Половин век. 50 години. 35 от тях – посветени на музиката
Топ музикантите забиват за ценители в Арт клуб Дипломат
Мишо Йосифов обикаля Европа с прочутата банда "Пинк Мартини". След като през лятото лудата американска формация взе нашия майстор на тромпета за турне...