Носителят на "Грами" MonoNeon с първи клубен концерт в България

Един от най-ярките и разпознаваеми басисти и експериментални музиканти на съвременната сцена MONONEON ще изнесе първия си клубен концерт в България на 13 март в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival.

Носител на GRAMMY, MONONEON е артист с ярък и нетрадиционен стил, в който се преплитат авангард, фънк и соул. Роден в Мемфис, Тенеси, той придобива световна популярност както с активното си присъствие онлайн, така и като един от последните музиканти, работили с Prince.

През годините MONONEON си сътрудничи още с имена като Mavis Staples, George Clinton, Nas, Ne-Yo, Mac Miller, Georgia Anne Muldrow, Kingfish, Pete Rock и много други. През 2020 г. печели GRAMMY за участието си в албума King’s Disease на Nas, проект, който утвърждава мястото му сред най-влиятелните музиканти на своето поколение.

Неговата сценична кариера включва участия на престижни фестивали като Newport Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, New Orleans Jazz Festival, GroundUp, Blue Note Jazz Festival и редица други. Паралелно с това MONONEON е разпознаваемо лице и за водещи музикални и лайфстайл брандове, сред които Fender, Bang & Olufsen, Digitech и Stance.

„От авангард до южняшки соул, фънк и всичко по средата, музикалният диапазон, тон и вкус на MONONEON винаги са на преден план“, отбелязват от Fender, които през 2022 г. представят MonoNeon Jazz Bass V Signature като част от официалната MONONEON Collection.

Rolling Stone допълва образа му с думите: „Когато Flea те нарича „най-великия бас китарист““, значи си направил нещо наистина правилно.“

Софийската публика ще има рядката възможност да се срещне на живо с артист, за когото сцената е поле за експеримент, свобода и спонтанност, концерт, който надхвърля жанровете и очакванията.

Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 20ч.

Начало: 21ч.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival и инстаграм профила: ttps://www.instagram.com/sofialivefestival/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com