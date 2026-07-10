Японски музикални пионери се завръщат у нас

След впечатляващия си концерт в София през 2024 г., японските пионери на jazz club и crossover звученето Kyoto Jazz Massive се завръщат в SOFIA LIVE CLUB на 29 ноември 2026 г. по покана на Sofia Live Festival. Този път проектът пристига с още по-мащабна концертна форма – Kyoto Jazz Massive with Vanessa Freeman & Echoes Of A New Dawn Orchestra – специално шоу, което събира на една сцена джаз, хаус, broken beat, соул и неудържим танцувален груув.

Създаден от братята Shuya и Yoshihiro Okino и представен на света от легендарния Gilles Peterson, Kyoto Jazz Massive повече от три десетилетия остава една от най-влиятелните формации в развитието на японската клубна сцена и глобалното crossover звучене. Още от дебютните си издания през 90-те години проектът изгражда собствен музикален език, свободно пространство между джаза, хауса, фънка, електрониката и broken beat културата.

След години на международни колаборации, ремикси и самостоятелни проекти, през 2022 г. Kyoto Jazz Massive се завърнаха с дългоочаквания албум Message From A New Dawn, модерен и дълбоко груувиращ запис, който обединява хаус, афробийт, соул и джаз в характерния за проекта кинематографичен мащаб.

В центъра на новото концертно превъплъщение е Vanessa Freeman – дългогодишен глас в историята на Kyoto Jazz Massive и артист с изключително присъствие, който придава допълнителна дълбочина и емоционален заряд на музиката. Заедно с Echoes Of A New Dawn Orchestra (EOANDO), концертна формация от музиканти, базирани в Париж, проектът разгръща своята най-жива, динамична и оркестрирана версия досега.

Последните години донесоха разпродадени концерти в New Morning в Париж, Jazz Café в Лондон и участия на фестивали като Southport Weekender и We Out Here, а юбилейната програма на Kyoto Jazz Massive продължава с нов материал и специални концертни срещи из Европа.

На 29 ноември Sofia Live Club отново ще се превърне в място, където джазът среща дансинга, а концертът клубното преживяване. Вечер за хората, които обичат музиката без жанрови граници.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от € 40 са налични само на www.sofialivefest.com, а на 13-ти юли стартира продажбата на билети на редовна цена от € 45 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

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