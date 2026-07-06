Уникална френска група готви голямо шоу в София

След последното им гостуване у нас, френската фънк група Deluxe включва България в международната си обиколка “La Tournée qui fait plaisir” (“Турнето, което носи удоволствие”). Концертът им у нас, по покана на Fest Team, ще е в София, на сцената на клуб FOMO, на 26 ноември. Билетите за концерта им влизат в продажба днес на цени от 33 евро в мрежата на Ticket Station.

Създадена от шестима приятели от детство, групата е изградила уникално звучене, смесвайки фънк, джаз, рок, поп и хип-хоп в енергични и ритмични парчета. Тяхната визуална продукция е също толкова впечатляваща, съчетаваща ярки цветове, ексцентрични костюми и един техен емблематичен символ - мустаците им.

Бандата е открита през 2007 г. от френската група Chinese Man, докато свирят по улиците на Екс ан Прованс. Първоначално Deluxe започва като малък колектив от трима приятели от детство - китаристът Pierre “Piètre” Coll, басистът Simon “Kaya” Caillat и барабанистът Vianney “Kilo” Elineau. Впоследствие към тях се присъединяват перкусионистът Sacha “Soubri” Bertocchi и саксофонистът Clément “Pepe” Barba. През 2010 г. групата открива и своята певица - Elisa Pascale Poublan “Liliboy”. С нейната поява бандата постига още по-голям успех на концертите си във Франция и съседни европейски държави.

От ранните си дни като улични музиканти до хедлайнерски турнета, участия на големи фестивали и разпродадени зали, включително L'Olympia в Париж, групата става известна с експлозивните си изпълнения, които съчетават безупречно музикално майсторство със заразителен хумор. А извън сцената те организират и свой фестивал - Super Moustache Festival, с който още повече утвърждават независимия си дух и специалния си подход и връзка с публиката.

След 7 студийни албума, бандата продължава да развива своето звучене, оставайки вярна на своята същност. Миналата година издадоха първия си самостоятелно продуциран албум - “Ça Fait Plaisir”, с който отбелязаха 15-годишнината си като група.

Със солидно присъствие на френските сцени и нарастващата международна публика, Deluxe насочва погледа си все повече към световните сцени, пренасяйки своето неповторимо звучене и присъствие.

Билетите за концерта на френската група Deluxe, част от турнето им “La Tournée qui fait plaisir”, влизат в продажба на днес на цени от 33 евро в мрежата на Ticket Station. Повече информация за събитието може да намерите тук.

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