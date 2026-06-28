Рок легенди пишат история в София

Остава броени дни до едно от най-очакваните рок събития на годината. На 30 юни легендарната американска група FOREIGNER ще отбележи своята 50-годишнина с концерт в зала „Арена 8888 София“ – юбилейно шоу, което е част от специалното им световно турне и може да се окаже едно от последните в историята на емблематичната банда.

Половин век след създаването си FOREIGNER продължават да пълнят най-големите концертни зали по света с песни, превърнали се в рок класика. „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“, „Hot Blooded“, „Juke Box Hero“ и още десетки хитове ще прозвучат на живо пред българската публика в една вечер, посветена на 50 години музикална история.

Юбилейното турне носи и силен емоционален заряд. През годините групата преминава през тежки изпитания – загубата на оригиналния басист Ед Галиарди и съоснователя Иън Макдоналд, както и битката на основателя Мик Джоунс с болестта на Паркинсон. Макар да не се качва на сцената от 2023 г., той остава творческият двигател и духовен лидер на FOREIGNER, продължавайки да работи по нова музика.

След 18 години като фронтмен Кели Хансен се оттегли през тази година, а вокалите вече официално са поверени на Луис Карлос Малдонадо, който е част от групата от 2021 г. Заедно с басиста Джеф Пилсън, познат от Dokken, и останалите музиканти той продължава традицията на Мик Джоунс в групата да свирят само изпълнители от най-висока класа.

Днес FOREIGNER са сред най-успешните рок банди в историята с над 80 милиона продадени албума, девет хита в Топ 10, приемане в Rock & Roll Hall of Fame през 2024 г. и повече от един милиард стрийма само на вечната балада „I Want To Know What Love Is“. Песните им продължават да звучат в радиоефира, киното и популярни сериали, печелейки нови поколения почитатели.

Организаторите от СМЕ припомнят, че вратите на зала „Арена 8888 София“ ще отворят в 18:30 часа, а FOREIGNER ще излязат на сцената точно в 20:00 часа.

Достъпът до залата ще бъде организиран по следния начин:

FRONT OF STAGE – вход А0;

STANDING – вход В0;

Трибуни – вход В1.

Билети за концерта все още могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн. Ако останат свободни места, билети ще се продават и на касата на залата в деня на концерта. Деца до 10-годишна възраст ще влизат без билет, но няма да могат да ползват отделно седящо място.

Концертът на 30 юни обещава не просто среща с една от най-големите рок групи на всички времена, а вечер, в която пет десетилетия музикална история ще оживеят на една сцена пред българската публика.

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