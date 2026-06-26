Остават броени дни до концерта на Duran Duran в София

Легендарните Duran Duran се завръщат в България след дълго очакване. На 1 юли 2026 г. една от най-влиятелните британски групи ще излезе на сцената на Арена 8888 София за концерт, който обещава да се превърне в едно от музикалните събития на годината.

Бандата пристига в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия. Повече от четири десетилетия след началото на кариерата си Duran Duran продължават да пълнят зали по целия свят и да събират няколко поколения почитатели.

Публиката ще чуе на живо едни от най-големите им хитове, сред които Ordinary World, Come Undone, The Wild Boys, Hungry Like the Wolf, Save a Prayer, The Reflex, Rio и Girls on Film.

Това няма да бъде просто концерт, а вечер, изпълнена с музика, спомени и емоции, които превърнаха Duran Duran в една от най-емблематичните групи в историята на поп и ню уейв музиката.

Програма на събитието

18:30 ч. – Отваряне на вратите

18:30 ч. – DJ N

20:30 ч. – Duran Duran

22:00 ч. – Очакван край на шоуто

Важно за посетителите

Организаторите призовават зрителите да пристигнат по-рано, за да избегнат струпванията на входовете.

Достъпът до залата ще се осъществява по следния начин:

Front of Stage – вход А0

Standing – вход В0

Трибуни – вход В1

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