HAUSER води световни звезди за концерта си в София
Специални гости превръщат финала The Final Bow – Rebel’s Last Night в незабравимо събитие
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Специални гости превръщат финала The Final Bow – Rebel’s Last Night в незабравимо събитие
Припомни и тежкия период - преди година претърпява операция на гласните струни
Певецът разкри как подлудява екипа си