Фреди Меркюри на 80: 10 тайни за легендата на Queen, които малцина знаят
Звънял на котките си, почитат го с портрет
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Звънял на котките си, почитат го с портрет
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
Концертът е на 30 юни
Очаква се новият албум да излезе през юли, като неговото заглавие все още не е обявено
Живите легенди на рока ще се съберат заедно на чутовен фестивал в калифорнийската пустиня. На една сцена ще излязат шест от най-великите за всички вре...