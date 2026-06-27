Делян Добрев се появи. Тръгна слух за новата му роля (СНИМКА)

Енергийното острие на ГЕРБ отново прикова погледите към себе си и рязко отвори въпроса защо напусна парламента и какво ще прави оттук нататък. Дни след като официално излезе от Народното събрание, бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев публикува снимка от фитнес залата в социалните мрежи. Кадърът бе придружен с надпис: „Животът след политиката включва и фитнес.“

Фотографията бързо привлече вниманието на последователите му и събра десетки реакции. Армията на Добрев, както се казва фейсбук групата на феновете му, прие снимката като знак, че след години в напрегнатото ежедневие на парламента Добрев най-накрая ще има повече време за себе си.

„Редовно Ви виждам там и се възхищавам, че намирате винаги време въпреки натовареното ежедневие и безкрайните ангажименти в политическия живот. Сега повече време за себе си!“, пише един от коментиращите.

Интригата за президентските избори

Други не скриха, че вече им липсва на политическата сцена. „Липсвате“, гласи кратък коментар, а друг добавя: „Очакваме ви в новото ви амплоа!“

Не липсваха и традиционните шеги. Един от най-коментираните постове под снимката гласи: „Тоз пък! Широко му е около врата, сега и фитнес! Че и президент!!“

Именно последната реплика обаче отново върна в публичното пространство слуховете, че името на Добрев може да бъде обсъждано като евентуална кандидатура за президент. Към момента обаче подобна информация не е потвърдена от ГЕРБ, а официално обявени кандидатури за предстоящите президентски избори все още няма.

"Борих се мъжки"

На 20 юни Делян Добрев обяви чрез профилите си в социалните мрежи, че напуска политиката.

„Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес. Борих се мъжки, отстоявах принципите си до край и се гордея с това. Вие сте тези, които ми давахте сили! Благодаря ви! Благодаря сърдечно на цялата Армия на Добрев. Сигурен съм в младото поколение политици! Стискам им палци да постигнат повече от нас!“

Решението му предизвика сериозен обществен отзвук, като голяма част от коментарите бяха изпълнени със съжаление, че един от най-разпознаваемите депутати на ГЕРБ се оттегля от активната политика.

Няколко дни по-късно Народното събрание официално прекрати мандата му, а мястото му беше заето от Христо Гаджев.

Дали фитнесът е просто новото хоби на Добрев след политиката, или началото на следваща житейска глава, засега остава неясно. Едно обаче е сигурно – дори извън парламента той продължава да предизвиква интерес и да бъде сред най-коментираните лица в публичното пространство.

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