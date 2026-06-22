Делян Добрев реши. Бяга от парламента

Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-рото Народно събрание.

Документът беше входиран в деловодството на парламента днес. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Припомняме, че в събота стана ясно, че бившият министър на енергетиката, а понастоящем депутат от ГЕРБ-СДС Делян Добрев ще се оттегли от Народното събрание и политиката. Като мотив за решението си Добрев посочи, че иска да даде път на младите.

От 2009 г. той е депутат от ГЕРБ в 41-ото НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси.

През 2014 г. става председател на парламентарната комисия по енергетика.

Заради скандала "кумгейт" Добрев подава оставка от всички постове през 2017 г. Тогава е обвинен от Елена Йончева, че в Община Хасково, където Добрев е областен координатор на ГЕРБ, са назначени негови роднини и приятели. Обвиненията така и не са доказани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com