Всичко по темата Делян Добрев

Делян Добрев се появи. Тръгна слух за новата му роля (СНИМКА)
Армията на Добрев го засипа с овации
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Армията на Добрев го засипа с овации
Това е негово официално решение
Партийно послушен Делян Добрев не е бил, каза бившият финансов министър
Вие сте тези, които ми давахте сили, написа депутатът във Фейсбук
Никой никога няма да ползва този договор, защото това е четири и дори пет пъти по-скъпа услуга от по...
Дупката в хазната е 18 милиарда, повтори шефът на бюджетната комисия
Асен Васиев не може да намери неговите си 500 млн. от контрабанда в бюджета, каза шефът на Бюджетнат...
Разкри как 300 млн. лв. са били записани в бюджета като 4 милиарда
Доказахме аксиомата, че със заеми за потребление не се става богат, заяви председателят на бюджетнат...
Разкри формулата за кабинет
Събира овации за поста си във фейсбук
Ивайло Мирчев с яростна атака срещу Николай Денков и Асен Василев заради руския петрол, нарича ги сл...