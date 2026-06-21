Защо Делян Добрев напуска парламента? Владислав Горанов проговори

Енергийното острие на ГЕРБ Делян Добрев обяви вчера решението си за напусне първата линия в политиката и да мине в запаса, за да даде път на младите в ГЕРБ. Добрев напуска парламента, като според източници от партията на Борисов, той ще направи това още следващата седмица.

Делян Добрев отдавна споделял, че иска да излезе от политиката, каза в ефира на БНР бившият финансов министър Владислав Горанов.

"Той е сериозен мъж и винаги е отстоявал каузата си", обясни той.

"Делян Добрев излиза, но на негово място в парламента влиза Христо Гаджев, който е с пет години по-млад", каза Горанов и потвърди тезата на Добрев за обновяването на партията.

Христо Гаджев бе трети в листата с кандидат-депутатите на ГЕРБ в столичния 24-ти МИР за парламентарните избори на 19 април.

Според Горанов Делян Добрев е имал свои позиции, които за нищо на света не можел да пристъпи. И даде пример сглобката на ГЕРБ с ППДБ. Това Добрев не можел да прости на Борисов.

"Партийно послушен Делян Добрев не е бил...", вметна водещата Диана Янкулова.

"И това му прав чест. Партийно послушен не трябва да бъде, особено когато се противопоставя на тезите на Асен Василев. Партията не се радваше особено на близките отношения на Борисов с Асен Василев", каза още Горанов по повод сглобката между ГЕРБ и ППДБ.

Припомняме, че Добрев бе единственият депутат в партията на Борисов, който гласува против правителството "Денков-Габриел".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com