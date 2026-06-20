Делян Добрев благодари на армията си, обясни защо минава в запаса

Делян Добрев проговори за решението си да мине в запаса. Днес енергийното острие на ГЕРБ изненада актива и младежката организация на партията, като обяви в Разград решението си да мине на заден план и да даде път на младите. От първия кабинет на Борисов останахме само аз и Влади Горанов, време е да дадем път на младите, каза Добрев. Според информация на бТВ идната седмица Добрев ще напусне парламента. В Разград той обеща да помага на ГЕРБ и най-вече на младите й кадри.

Във фесбук Делян Добрев обясни мотивите за извънредното си решение:

"Има моменти, в които човек усеща, че е дал всичко от себе си и е време да се оттегли. Този ден за мен е днес.

Борих се мъжки, отстоявах принципите си до край и се гордея с това.

Вие сте тези, които ми давахте сили! Благодаря ви! Благодаря сърдечно на цялата Армия на Добрев. "

Сигурен съм в младото поколение политици! Стискам им палци да постигнат повече от нас!"

"Стандарт" припомня, че за излизането на Добрев от политиката се заговори още през февруари - в навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Тогава обаче Борисов убедил Добрев да изчака до вота, за да не загуби ГЕРБ много гласове.

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