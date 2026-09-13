Делян Добрев реши. Бяга от парламента
Това е негово официално решение
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Това е негово официално решение
Има единствена точка в дневния ред
Отново в хаоса са хора на Възраждане
Чудят се как да решат необичайния казус
На коя партия очаква позицията
Не съм упорит, а последователен
Утре може да се стигне до положителен развой
На този етап няма избран шеф на Народното събрание
Драматичната ситуация продължава
И колко гласа се необходими за това
Може ли да има извънредна ситуация
И направи коментар за идващия пореден вот
Положи клетва като народен представител
Обсъждат се ключови данацъ и такси
Пълно мнозинство за измененията на закона
Какво е становището на депутатите
Какво коментираха Кирил Добрев и Кристиян Шкварек
Заради прословутия спор за пенсиите
Социалните мрежи се взривиха
Има ли оставка или няма