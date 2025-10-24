Киселова взе извънредно решение за парламента

Извънредно заседание на парламента на 28 октомври от 13:00 часа свика председателят на Народното събрание Наталия Киселова, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Единствената точка в дневния ред е гласуване на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения.

Става дума за Общ законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. законопроекти с вносители: Цончо Ганев и група народни представители (11 юли), Асен Василев и група народни представители (11 юли), Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов (18 юли), допълват от парламента.

Има обещание от кабинета ,че с бюджетните закони ще бъдат предвидени необходимите средства за основно възнаграждение на лекар — 150 на сто от средната работна заплата за страната, и на медицински сестри и акушерки — 125 на сто от средната работна заплата за страната.

На 22 юли парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване законопроектите за промени в Закона за лечебните заведения, предложени от „Продължаваме промяната - Демократична България“, от „Възраждане“ и от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“. Законопроектът на „Величие“ не беше приет. Законопроектите са свързани със заплащането на труда на лекари и професионалисти по здравни грижи, предаде БТА.

