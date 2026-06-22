Готик метъл групата Blackbriar с концерт в България

Нидерландската готик метъл група Blackbriar идва в България на 26 септември на малката сцена на Vidas Art Arena, по покана на Fest Team. Концертът ще бъде част от европейското турне A Thousand Little Deaths, с което групата представя едноименния си трети студиен албум и характерната си смесица от симфоничен и готик метъл. Билети за концерта ще бъдат пуснати в продажба още от днес – на 22 юни, в сайта на Ticket Station, с цени стартиращи от 35 евро. Повече информация относно събитието следете тук.

Blackbriar е основана през 2012 г. в град Асен, Нидерландия. След успеха на ранните си сингли и дебютното EP Fractured Fairytales групата бързо привлича вниманието на метъл сцената, което ѝ дава възможност да сподели сцена с водещи имена като Epica, Halestorm и Delain. Blackbriar не просто съчетават тоновете на симфоничния и готик метъл – те създават един тъмен приказен свят чрез музиката си, изпълнен с мистицизъм, драматизъм и силна емоция. Нежният глас на вокалистката на групата Zora Cock оформя ефирния и доста драматичен тон на песните им, примесен с характерния за жанра дълбок инструментал. Популярното немско метъл списание Metal Hammer сравнява певицата с известни изпълнители като Amy Lee и Kate Bush.

A Thousand Little Deaths е третият студиен албум на Blackbriar и вдъхновението зад настоящото им европейско турне. В новите си песни групата разглежда теми като любов, загуба и смърт, като същевременно продължава да черпи вдъхновение от митове, легенди и мрачни приказки. Освен песни от последния си албум, групата ще представи и свои популярни парчета като Until Eternity, Selkie и Arms of the Ocean.

На 26 септември, на малката сцена на Vidas Art Arena, феновете на готическия метъл ще могат да навлязат в мрачния и мистериозен свят на групата Blackbriar. Като част от настоящото им европейско турне A Thousand Little Deaths, публиката в България ще се наслади както на симфоничния характер на най-новите им композиции, така и на утвърдени любими песни от репертоара им. Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба още днес - на 22 юни, в сайта на Ticket Station, с цени стартиращи от 35 евро. Повече информация относно концерта на BlackBriar в София следете тук.

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