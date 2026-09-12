Рок легенди пишат история в София
Концертът е на 30 юни
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Концертът е на 30 юни
Рок титаните тръгват на юбилейно турне, което ще мине и през България
Събитието ще е на 30 юни 2026 г. в София
Феновете са в екстаз
Foreigner отново ще посетят България. Рок ветераните ще направят концерт в София на 12 юни в зала „Арена Армеец". Шоуто ще е част от тяхното европейск...
София. Легендите от Foreigner ще издадат колекция от най-добрите си балади на двойно CD. Специалното издание ще носи името „I Want To Know What Love I...